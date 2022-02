Statsrevisorer må igen tage forhold for statsregnskabet

Rodet i Skat betyder, at Statsrevisorerne igen må notere sig, at der ikke er styr på statens indtægter.

For fjerde år i træk må Statsrevisorerne tage forbehold for det danske statsregnskab på grund af Skats problemer med at inddrive gæld, viser udtalelse.

Mens Statsrevisorerne indstiller til Folketinget, at statsregnskabet for 2020 bliver godkendt, henleder de ligesom for regnskaberne i 2017, 2018 og 2019 opmærksomheden på, at der er forbehold for, om indtægterne passer.

- Statsrevisorerne ser med meget stor alvor og bekymring på Skatteministeriets regnskabsaflæggelse i 2020, ministeriets budgetstyring af it-projekter og forvaltning af inddrivelsen af den offentlige gæld.

- Den offentlige gæld var ultimo 2020 på i alt 136,5 milliarder kroner, heraf var 114,1 milliarder kroner persongæld, skriver Statsrevisorerne.

De markante problemer i Skatteministeriet relaterer sig for en stor dels vedkommende til det offentlige gældsinddrivelsessystem, der stadig halter voldsomt.

- Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at Skatteministeriet heller ikke i 2020 har kunnet sikre, at indtægtssiden i statsregnskabet er korrekt, og at der fortsat er væsentlige forvaltningsmangler og manglende overholdelse af regler i Skatteministeriet.

- Disse mangler medfører risiko for tab af indtægter for staten og kompromittering af borgeres og virksomheders retssikkerhed, skriver Statsrevisorerne.

/ritzau/