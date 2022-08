Statsrevisorer: Overvej flere resurser til Skatteministeriet

I årevis har der været store problemer i Skatteministeriet med at få inddrevet gæld og med at overholde love og regler.

Derfor beder Statsrevisorerne mandag Folketinget om at overveje, om det i sidste ende vil kunne betale sig at få tilført flere ressourcer til skatteområdet.

Det sker på dagen, hvor Statsrevisorerne i en beretning om statens forvaltning og statsregnskabet for 2021 igen har udtrykt skarp kritik af Skatteministeriet.

- Statsrevisorerne finder det meget kritisabelt og bekymrende, at der igen er konstateret en række regelbrud og forvaltningsmangler på Skatteministeriets område, til trods for at ministeriet i en årrække har kendt til flere af de konstaterede regelbrud og forvaltningsmangler, lyder det i beretningen om statens forvaltning.

- Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Rigsrevisionens analyser viser, at staten herved mister skatteindtægter for flere milliarder kroner, og at borgernes og virksomhedernes retssikkerhed kompromitteres.

- I lyset heraf vurderer Statsrevisorerne, at det er relevant med en politisk drøftelse af resursesituationen i Skatteministeriet, står der.

Det er Rigsrevisionen, der har udarbejdet beretningen, som er blevet afgivet til Folketinget med de seks politisk udpegede statsrevisorers bemærkninger.

Statsrevisorerne påpeger, at man siden 2009 har gjort skiftende regeringer opmærksom på udfordringerne inden for skatteområdet.

Og selv om Statsrevisorerne "anerkender, at Skatteministeriet arbejder på at løse problemerne", så går det for langsomt fremad, og de afgørende fremskridt udebliver.

- Statsrevisorerne finder, at genopbygning af en effektiv skatteforvaltning bør have højeste prioritet, står der i beretningen.

Rigsrevisionen har blandt andet opgjort fejlene for det nye ejendomsvurderingssystem (ICE). Fejlene for dette system alene beløber sig til anslået 545 millioner kroner i perioden 2019 til 2021.

Rigsrevisionens vurdering er, at de øvrige it-projekter i Skatteministeriet er ramt af samme type fejl.

/ritzau/