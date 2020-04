Statsrevisorerne i skarp kritik af mangelfuld opkrævning af moms

Staten kan være gået glip af et milliardbeløb, fordi kontrollen af betaling af moms har været for dårlig.

Det er den største kritik, som Statsrevisorerne, der vogter over brugen af skatteborgernes penge, er ude med fredag. Det ses sjældent.

De kritiserer Skatteforvaltningens svigtende kontrol med virksomheders betaling af moms over en årrække. Staten kan være gået glip af et milliardbeløb, fordi forvaltningen ikke har kontrolleret betalingerne af moms godt nok.

- Det her er helt usædvanligt. Kritikken er særdeles alvorlig. Man lever ikke over til Folketingets intentioner, siger Henrik Thorup (DF), der er formand for Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne mener, at der er tale om fejl og svindel for massive beløb, og sagen er blot den seneste af en række skandaler i skattevæsenet.

Statsrevisorerne udtaler deres kritik på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen, som blev lækket tidligere på ugen og er beskrevet i medierne.

- Vi kan ikke komme højere på skalaen. Folketinget skal virkelig tage hånd om det her, det kan ikke nytte noget, at man kommer med den ene skarpe rapport efter den anden, uden at Folketinget reagerer, siger Henrik Thorup.

Skatteforvaltningen har kun kontrolleret to procent af virksomhederne om året, på trods af at kontrollerne viste, at over halvdelen af virksomhederne havde angivet forkert moms.

Det drejer sig om 18,1 milliarder kroner fra 2016-2018.

Alligevel har Skatteforvaltningen ikke udnyttet sine redskaber til at udstede påbud og bøder til de virksomheder, der ikke angiver moms.

I stedet har man fastsat relativt lave foreløbige momsangivelser på 8000 kroner for nye virksomheder og virksomheder, der ikke har angivet fire gange i træk. Det er sket uden at sikre sig, at virksomhederne erstatter den foreløbige fastsættelse med en angivelse.

Det sker på trods af, at en kontrol af 733 virksomheder gav anledning til en forhøjelse af moms i 85 procent af tilfældene.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at man ikke har brugt de sanktionsmuligheder, som man har over for virksomhederne, når man vidste, at virksomhederne angiver forkerte tal.

- De har lov til at inddrage momsregistrering af virksomheder, men de har stort set ikke gjort det. Det er fuldstændig vanvittigt, og gælden vokser og vokser, men de kører stadig virksomheden videre, siger Henrik Thorup.

Skatteforvaltningen har årligt kun kontrolleret to procent af virksomhederne, dermed er det et åbent spørgsmål, hvordan det ser ud for de resterende.

Der er udvalgt virksomheder, hvor Skatteforvaltningen på forhånd vurderede, at der var stor chance for at finde snyd.

Moms til staten er en væsentlig indtægtskilde og udgør cirka 20 procent af skatteindtægterne.

Skattevæsenet har gennem mere end det seneste årti været under massiv omstrukturering under mange forskellige skatteministre fra en håndfuld forskellige partier.

/ritzau/