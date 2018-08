Statsrevisorerne kritiserer alvorligt rod i regnskabet hos Skat

Det offentlige er gået glip af milliarder af kroner, fordi Skats inddrivelse af gæld har været for dårlig.

For første gang tager Rigsrevisionen forbehold for, om statsregnskabet er korrekt. Det skyldes, at det gamle Skat ikke har været gode nok til at inddrive gæld til det offentlige, og det kommer efter års kritik.

Statsrevisorerne påtaler det onsdag på baggrund af, at Rigsrevisionen er kommet med en kritisk beretning.

Den sætter spørgsmålstegn ved hele regnskabet for 2017 for Skat, der siden har skiftet navn til Skattestyrelsen.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), havde "aldrig drømt om" at stå i en situation, hvor der skulle tages forbehold for statsregnskabet.

- Det er en uheldig udvikling, men det kommer ikke som den helt store overraskelse. For det er nogle forhold, som vi allerede er blevet gjort opmærksom på tidligere, siger han.

Skattestyrelsen har opgjort borgernes og virksomhedernes samlede restancer til Skat til at være 108,6 milliarder kroner.

Men på grund af problemer med det it-system, der skulle inddrive gælden, er Skattestyrelsen formentlig gået glip af mange milliarder kroner af gælden.

Ifølge Statsrevisorerne medfører det "betydelige tab" for det offentlige.

I statsrevisorernes kommentar til Rigsrevisionens rapport står der følgende:

- Skatteministeriets mangelfulde forvaltning af inddrivelsesområdet medfører betydelige tab for det offentlige, som betyder, at skyldnere ikke har oplevet nogen konsekvens af ikke at have betalt deres gæld til det offentlige.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) tager kritikken til efterretning, men understreger, at problemet ikke er nyt, og at der ikke er tegn på svindel eller lignende. Det oplyser han i en pressemeddelelse.

- Vi må desværre erkende, at den tidligere styrelse Skat på en lang række punkter ikke levede op til det, man kunne forvente. Og det er netop derfor, regeringen har lukket Skat og erstattet det med syv nye styrelser.

- Det er ikke nogen ny kritik og handler grundlæggende om regnskabs- og afstemningsteknik – og er altså ikke udtryk for tab af indtægter eller svindel. Det, synes jeg, er vigtigt at understrege, siger Karsten Lauritzen.

Statsrevisorerne afgiver en endelig beretning over statsregnskabet i februar 2019.

Her vil der være risiko for, at statsregnskabet forelægges Folketinget med en bemærkning om, at samtlige statens indtægter ikke er korrekt opgjort.

/ritzau/