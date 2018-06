Statsrevisorformand: Måske gik vi for langt i vaccinekritik

Statsrevisorerne og regeringen er i åben krig, mener afgående formand, der erkender et vist medansvar.

At afvise kritik fra Statsrevisorerne svarer til ikke at ville anerkende en højesteretsdom.

Sådan beskriver Statsrevisorernes afgående formand, Peder Larsen (SF), den status, som Folketingets uafhængige vagthund nyder.

Derfor tager han det meget alvorligt, at regeringen i foråret har sagt Statsrevisorerne og den tilknyttede instans Rigsrevisionen imod.

Men i et interview med Ritzau erkender Peder Larsen også, at der er brug for overvejelser internt blandt Statsrevisorerne.

- Vi skal selvfølgelig granske lidt. Det kan godt være, at der enkelte gange måske er kommet ting med, som måske godt kunne have været undværet. Vi er jo ikke 100 procent fejlfri, siger han.

Baggrunden er, at regeringen ikke længere stiltiende vil acceptere kritik, den finder urimelig.

Det gjorde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) klart i et interview med Politiken i april. Det interview betragter Peder Larsen som en åben krigserklæring.

En krigserklæring, som han har tænkt sig at forsvare statsrevisorinstitutionen mod, lige indtil hans tid som formand rinder ud med udgangen af september.

- Hvis man giver efter, bliver det opfattet som svaghed. Hvis de angriber statsrevisorerne, så er der kun et svar tilbage: Det er, at vi afviser det, siger han.

En af de sager, hvor regeringen mest markant har udtrykt uenighed med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, er salget af statens vaccineproduktion.

Her kritiserede Statsrevisorerne Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at være hurtig nok til at gennemføre salget.

Det kostede statskassen mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner. Og kritikken af langsommelighed er helt berettiget, fastholder Peder Larsen.

Men Statsrevisorerne kritiserede også, at staten ikke undersøgte alternativer til at sælge. Det skulle nok være udeladt, mener Peder Larsen i dag.

- Man har sådan set fået fat om nældens rod. Men så skal man lige lægge et ekstra lag på. På det punkt vil jeg sige: Dér er det klart, at vi vil drøfte det, siger han.

- Det havde tjent sagen, at man havde undladt det. For så havde det været sværere for dem at tilbagevise kritikken, vurderer Peder Larsen.

/ritzau/