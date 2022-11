Stemmedeltagelsen halter efter valget i 2019

Valgdeltagelsen var klokken 16 på 53,2 procent, viser en rundspørge. Et rykind ventes over eftermiddagen.

Ved 16-tiden er der fortsat færre, der har stemt, end på samme tidspunkt ved det seneste valg til Folketinget i 2019.

Det viser en rundspørge, som Ritzau har foretaget blandt 13 af landets 98 kommuner med i alt omkring 460.000 vælgere.

I kommunerne havde 53,2 procent af de stemmeberettigede klokken 16 sat deres kryds. Med i tallene er de mange brevstemmer.

På samme tidspunktet ved det seneste folketingsvalg var der 62,8 procent, der havde stemt i kommunerne.

Det sker, selv om der har været flere brevstemmer i år end for tre år siden, og som hele dagen har talt med i opgørelsen.

I 2019 foregik valget dog på grundlovsdag, hvor mange danskere har fri, hvilket kan give et andet mønster for, hvornår der stemmes.

- Det kan godt være, at der er sket lidt forskydninger hen over dagen, fordi valget lå på grundlovsdag sidste gang, siger Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor på Københavns Universitet.

- Men det peger alt andet lige på en markant lavere valgdeltagelse denne gang, vurderer han.

Sammenligner man med valget i 2015, hvor valget lå en torsdag, viste en lignende stikprøve ved 16-tiden, at 49,7 procent havde stemt.

Her endte den endelige valgdeltagelse på 85,9 procent, mens den i 2019 faktisk var lidt lavere - 84,6 procent.

Det kan da også være, at det i løbet af eftermiddagen vælter ind med vælgere på landets mange valgsteder.

På Viborg Stadion Center, der er Danmarks største valgsted, plejer det store rykind at ske mellem klokken 16 og 19.30.

- Man kan sige, at vi har været i træningslejr indtil nu, og så er vi klar til, at der bliver fløjtet til kamp klokken 16.

- Om det så er nok til at nå stemmeprocenten fra sidst, kan jeg måske godt tvivle på, siger administrativ leder på valgstedet Peter Vestergaard.

Valgstedet får et ekstra hold tilforordnede ind klokken 17 for at være helt klar, fortæller han.

Landets valgsteder holder åbent frem til klokken 20.

