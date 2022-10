Stemmespild kan afgøre valget

Mens blå blok siden sommer har ført i meningsmålingerne, har statsminister Mette Frederiksen (S) udskrevet valg på et tidspunkt, hvor der er nærmest dødt løb mellem de to blokke.

I både rød blok og blå blok er der partier, som ligger lige omkring spærregrænsen. Det er i den seneste måling Alternativet og Dansk Folkeparti.

Hvorvidt det lykkes de to partier at komme over spærregrænsen og gøre krav på mindst fire mandater kan potentielt afgøre, hvilken af de to blokke der får flest mandater.

Det vurderer valgforsker og professor ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis det er et meget tæt valg, så kan det afgøre valget. Det kan ske, at den ene blok får procentvis flere stemmer, men den anden blok flest mandater, som i hvert fald én enkelt måling den sidste tid har vist, siger han.

I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau står Alternativet eksempelvis til 1,5 procent, mens Dansk Folkeparti står til 3,3 procent.

Det vil betyde, at Alternativets stemmer ikke bliver til mandater for rød blok, mens Dansk Folkeparti får seks mandater til blå bloks samlede regnskab.

I den nyeste Megafon-måling foretaget for Berlingske ligger Dansk Folkeparti dog under spærregrænsen.

- Det er illustrationen af, hvad der kan ske. Men det forudsætter, at det bliver tæt, for at det får betydning, siger Stubager.

Danske valg er typisk meget tætte. I den nyeste Voxmeter-måling er der en lille føring til rød blok, som står til 86 mandater, mens blå blok står til 85 mandater.

Rød blok får 50,0 procent af stemmerne, mens blå blok lander på 47,8 procent.

Det er uden Moderaternes fire mandater. Partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, vil først efter valget afsløre, hvem han peger på som statsminister.

Med tæt løb kan en anden afgørende faktor i valget blive, hvor mange stemmer det lykkes partierne at hente over midten.

- Et af de store dramaer i forhold til det, er forholdet mellem Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne, som ser ud til at kunne nuppe en lille luns fra socialdemokraterne, siger Rune Stubager.

- Men selv små lunser er jo nok til at skubbe til balancen, hvis det står lige mellem blokkene.

Danmarkdemokratiernes formand, Inger Støjberg, har tirsdag i interview med flere medier sagt, at hun vil kræve, at en borgerlig regering sørger for, at det offentlige forbrug stiger, i takt med at der kommer flere ældre og unge.

Den må heller ikke arbejde for en afskaffelse af topskatten.

- Begge dele er punkter, hvor de ellers kunne komme under beskydning fra socialdemokraterne. Men det betyder, at de på det punkt i virkeligheden nærmer sig midten i forhold til økonomien, siger Rune Stubager.

- Og det er jo der, at det bliver farligt for Socialdemokratiet.

/ritzau/