Stephanie Lose er tavs om mulig næstformandspost

Venstres stærke formand for Danske Regioner vil ikke kommentere spekulationer om næstformandspost.

Er Lars Løkke Rasmussen den rette formand for Venstre? Og er Kristian Jensen den rette næstformand? Eller har valgnederlaget og det efterfølgende opgør om en SV-regering slidt så meget, at Venstre nu bør skifte ud i toppen?

De spørgsmål er i disse dage til debat i Venstres bagland.

Et af de mulige navne, der nævnes som ny næstformand, er Venstres formand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Onsdag var hun dog tavs om den interne uro, da hun mødte op i Finansministeriet for at diskutere næste års økonomi i regionerne med finansministeren Nicolai Wammen (S).

På spørgsmålet om, hvorvidt hun er kandidat til næstformandsposten i Venstre, siger Stephanie Lose:

- Venstre har et formandskab, og det har jeg ikke nogen kommentarer til.

Hun vil hellere ikke kommentere det møde, som Venstre i Region Syddanmark skal holde torsdag i Kolding for at diskutere problemerne i partiet:

- Det er interne Venstre-anliggender. Det har jeg ingen kommentarer til, siger Stephanie Lose.

Spørgsmål: Hvordan har du det med at se dit parti i denne situation?

- Der er ingen tvivl om, at når man diskuterer med sig selv i medierne, så er det aldrig til gavn for et parti. Det har vi i hvert fald til gode at se. Derfor er det også vigtigt, at vi diskuterer Venstres interne anliggender internt.

Spørgsmål: Kan der komme ro på, efter de opgør der har været mellem formand og næstformand og Claus Hjort Frederiksens angreb på næstformanden?

- Det må man vurderer internt i Venstre, siger Stephanie Lose.

/ritzau/