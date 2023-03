Stephanie Lose melder sig ud af forhandlinger med regionerne

Når regeringen senere i foråret indleder den årlige armlægning med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi, plejer Stephanie Lose (V) at være på regionernes side af forhandlingsbordet.

Men efter at hun torsdag er blevet udnævnt til fungerende økonomiminister i SVM-regeringen, kommer formanden for regionsrådet i Region Syddanmark slet ikke til at deltage i årets forhandlinger.

Det siger Stephanie Lose ved et kort pressemøde i Forsvarsministeriet torsdag.

- Jeg kommer ikke til at sidde og forhandle økonomi med regionerne, siger hun.

Regeringens forhandlinger med kommuner og regioner foregår i Finansministeriet. Ministerierne samarbejder på en række områder.

Stephanie Lose har fået orlov fra sin formandspost i Region Syddanmark, mens hun er minister.

Hun siger, at hun ikke har en "udtømmelig liste" over, hvilke forhandlinger hun ikke kan være med til på grund af inhabilitet.

- Jeg kommer ikke til at deltage i sagsbehandling af de sager, der er direkte relateret til regionerne.

- Ikke fordi jeg kommer til at have min daglige gang i regionerne, mens jeg er minister, men fordi det giver god mening, fordi jeg, når denne periode måtte være færdig, skal vende tilbage til opgaverne i regionerne, siger Stephanie Lose.

Regeringen indgik for cirka to uger siden en aftale med Danske Regioner om en akutplan, der blandt andet skal nedbringe ventetiderne på sygehusene.

- Den havde jeg fornøjelsen af at deltage i på regionernes side, men den er færdig, siger hun.

Stephanie Lose er blevet udnævnt til økonomiminister, fordi partifællen Troels Lund Poulsen, der har været økonomiminister siden december, skal prioritere arbejdet som fungerende forsvarsminister.

Den post har han passet i lidt over en måned, efter at Venstre-formand og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen 6. februar blev sygemeldt på grund af stress.

Der er endnu ikke sat nogen dato for, hvornår Jakob Ellemann-Jensen vender tilbage til arbejdet på Christiansborg.

/ritzau/