Stephanie Lose vil være folketingskandidat på hjemmebanen

Stephanie Lose (V), der for ganske nylig blev udpeget som økonomiminister, vil også være folketingskandidat.

Det siger hun til DR.

Hun går efter at blive opstillet som kandidat for Venstre i Esbjerg Bykredsen.

- Jeg synes, det er naturligt, at jeg opstiller her, hvor jeg bor og har en dagligdag med min familie. Og heldigvis ville de gerne have mig her, siger hun til mediet.

Lige nu er hun ikke medlem af Folketinget, til trods for at hun sidder på en ministerpost.

Men muligheden kommer måske til at åbne sig den 21. februar, når Venstre-medlemmer i Esbjerg og på Fanø får muligheden for at stemme hendes kandidatur igennem.

Lige nu har partiet ikke en kandidat i Esbjerg Bykredsen.

Det har ikke været tilfældet, siden tidligere minister Ulla Tørnæs trak sig kort inden valget i 2022.

I stedet trådte den ukendte Rikke Tingaa til. Men hun blev ikke valgt og genopstiller heller ikke i denne omgang.

Det var i slutningen af november, at Stephanie Lose officielt blev udpeget som ny økonomiminister.

I samme ombæring indtrådte hun desuden i en række magtfulde udvalg.

Hun er kommet med i Koordinationsudvalget, hvor de overordnede linjer i regeringens politik fastlægges. Derudover fik hun plads i Økonomiudvalget og i Ansættelsesudvalget.

Lose har tidligere været fungerende økonomiminister. Det var hun, mens Jakob Ellemann-Jensen i perioden marts til august i 2023 var sygemeldt med stress.

Dengang udtalte hun, at det ikke var nogen drøm at blive minister. Det var en opgave, der skulle løses, lød det.

Men så kom hun altså tilbage i Økonomiministeriet, og nu vil hun også have folketingsmedlem på cv'et.

Hun har aldrig før været valgt til Folketinget, men har beskæftiget sig med regionalpolitik, som hun havde været i siden 2005. Ved det seneste regionalvalg blev hun valgt med 147.485 personlige stemmer.

