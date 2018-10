Stephen Kinnock om EU-farvel: UK har en sidste udvej

En ny folkeafstemning om brexit vil gøre mere skade end gavn, siger Labour-politiker Stephen Kinnock mandag.

Hard brexit, soft brexit eller måske no-deal brexit?

Den fremtidige aftale mellem Storbritannien og Den Europæiske Union har - siden briterne stemte for en skilsmisse i 2016 - fået mange navne.

Skal man tro Labour-politiker Stephen Kinnock, er briternes eneste udvej dog en helt anden - nemlig en European Economic Area-baseret brexit (EEA).

- En aftale har to afgørende opgaver. Først skal den samle vores dybt splittede land. For det andet skal den gøre mindst mulig skade på vores økonomi.

- Den eneste måde at forlade EU og opfylde de opgaver er igennem European Economic Area, siger Stephen Kinnock mandag i Industriens Hus i København.

Den såkaldte EEA-aftale, som omfatter EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein, sikrer adgang til det indre marked og dets frie bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer.

Ved at blive medlem af EEA opnår den britiske regering ifølge Kinnock, at Storbritannien ikke længere er en del af de politiske rammer af EU, men får lov til at bibeholde de økonomiske.

Ægtemanden til Danmarks første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt, er inviteret af Tænketanken Europa til at tale om sit lands snarlige EU-farvel.

Som medlem af det britiske parlament har han gjort sig bemærket ved ikke at vige tilbage for at kritisere den konservative premierminister, Theresa May, men også sit eget oppositionsparti for stilstanden i brexit-forhandlingerne.

Mandag holder han sig ligeledes ikke tilbage for at udpege flere skurke bag en manglende aftale.

- Det er på tide, at både regeringen og ledelsen og frontmændene i mit eget parti vågner op til virkeligheden, siger han.

- Hvis Teresa Mays forslag fejler, så kan det lede til en ny folkeafstemning, siger han.

Men det vil være en "gave for populister og nationalister", som har været nogle af de største stemmer i brexit-debatten, lyder det fra Stephen Kinnock.

Især peger han på Nigel Farrage, tidligere leder af partiet Ukip, og konservative Jacob Rees-Mogg, som ikke vil hilse en ny afstemning velkommen.

I deres optik har folket talt, og står det ikke ved magt, vil de så tvivl om det britiske parlament og demokratiets forfatning, bebuder Kinnock.

- Nigel Farage vil igen ride rundt i byen med sin rød-hvide-blå hest med Jacob Reese-Mog ikke langt bagud i sin Bentley.

- Deres narrativ vil tiltrække meget opbakning og sætte gang i en antiparlamentarisme og anti-establishment, advarer han.

Det er dog ikke usandsynligt, at der i slutspurten af de langtrukne brexit-forhandlinger vil blive indgået en aftale.

Stephen Kinnock er nemlig sikker på, at parterne vil nå til enighed i løbet af november.

Den optimisme deles af EU-Kommissionens formand, Jean Claude-Juncker, der i weekenden udtalte sig til den østrigske presse om fremskridt i brexit-forhandlingerne.

Bliver der ikke indgået en aftale, når de 27 EU-lande og Storbritannien afholder topmøde den 17. oktober, vil det i stedet ske i november, lød det fra Juncker.

Storbritannien træder officielt ud af EU 29. marts næste år.

