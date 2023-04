Stephensen beklager upassende beskeder og satser på at vende retur

Folketingsmedlem for Moderaterne Jon Stephensen undskylder over for den 19-årige kvinde og partifælle, som han sendte upassende beskeder. Det skriver han i mail.

63-årige Stephensen agter at vende tilbage til Folketinget efter orlov.

- Jeg kan ikke længere genkende mig selv - og det skal man kunne. I dag har jeg bedt Folketinget om selvbetalt orlov. Det gør jeg, fordi jeg den seneste tid har skygget for både mit parti og mine partifællers store arbejde, skriver Stephensen.

- Det tager jeg nu konsekvensen af. Jeg beklager de konsekvenser, det har haft for Moderaterne. Jeg undskylder uforbeholdent overfor den unge kvinde, jeg komplimenterede på en helt upassende måde, skriver Stephensen.

/ritzau/