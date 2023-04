Stephensen vil tilbage men Løkke kan ikke svare på hvordan det skal ske

Politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) kan ikke svare på, om partifællen Jon Stephensen har en fremtid hos Moderaterne, når Stephensens orlov er slut i begyndelsen af oktober.

Stephensen har selv udtalt, at han vil tilbage i Folketinget for Moderaterne efter sagen om upassende beskeder til en 19-årig partifælle.

Sagen har sendt Stephensen ud på sidelinjen de kommende fem måneder.

Løkke kan heller ikke svare på, hvad Stephensen skal gøre og vise i de kommende fem måneder for at genoprette tilliden til partiet og vælgerne, hvilket Løkke ellers har sagt, at Stephensen netop skal bruge sin orlov til.

- Det er et spørgsmål, du skal stille til ham, siger Løkke, som dog siger, at "Stephensen ikke er noget uplettet menneske".

Spørgsmål: Jon Stephensen har allerede sagt, at han vil tilbage i Folketinget. For Moderaterne. Kommer han det?

- Det kan man ikke svare på, svarer Løkke.

Spørgsmål: Det kan du da svare på?

- Det kan jeg da ikke, lyder det fra Løkke.

Lars Løkke Rasmussen var tavs omkring sagen tirsdag, men stiller op til interview onsdag.

Sagen om de upassende beskeder fra Stephensen til den 19-årige partifælle så dagens lys søndag, da TV 2 bragte historien.

Hun modtog beskederne i februar.

TV 2 kunne dokumentere, at Stephensen blandt andet havde skrevet, at den 19-årige partifælle "er smuk med den lækreste krop".

Stephensen søgte om orlov tirsdag, efter at Løkke i de sene nattetimer havde lagt en video op på Facebook, hvori partilederen gav en status på sagen efter at have holdt møde med Stephensen og andre fra partiledelsen.

Allerede tirsdag eftermiddag, efter at en række partifæller havde sået tvivl om, hvorvidt Stephensen har en fremtid i Moderaterne, meldte Stephensen sig på banen.

I en mail gjorde Stephensen det klart, at hans politiske karriere ikke er slut, og at han vil retur i Folketinget for Moderaterne.

Løkke finder "løsningen" på Stephensen-sagen ganske passende. Og så inddrager Løkke selv en masse af Folketingets andre partier i forhold til emnet.

- Hvis du gik rundt i alle partiernes medlemsregistre og sagde, at hvis der er nogle, der har sendt en fuldstændig utilgivelig besked af denne karakter, så kan de ikke have et partimedlemsskab, så kunne jeg godt intuitivt forestille mig, at der skulle sorteres ud i nogle medlemslister. Derfor er vi nødt til at have lidt proportioner i det her.

Løkke siger, at det er "klogt", at Stephensen har søgt orlov. Under sin orlov vil Stephensen ifølge sig selv "kigge indad, selvransage for at blive den version af mig selv, der skal til for at komme helet og styrket tilbage og genskabe tilliden til vælgerne, til mit parti, Moderaterne, og mine partifæller".

Sagen med den 19-årige partifælle kommer efter en lang række andre sager om Stephensens opførsel som teaterchef, altså i tiden før han kom i Folketinget. Det gjorde han ved folketingsvalget i november sidste år.

Over 1000 kulturpersoner har underskrevet et brev, hvori de udtrykker mistillid til Stephensen som Moderaternes kulturordfører.

Løkke konstaterer, at det er Stephensens egen "ambition" at vende retur i Folketinget for Moderaterne.

- Det er noget, vi forholder os til, når den periode er gået, siger Løkke.

- Vi har valgt en separation. Vi kunne også have valgt en skilsmisse, men vi har valgt en separation, og så kan jeg ikke tilføje mere, siger Løkke.

Derfor svarer Løkke heller ikke på spørgsmålet om, hvorvidt han af Stephensen har fået en garanti for, at der ikke dukker andre lignende sager op om Stephensen og en upassende eller grænseoverskridende adfærd.

