Stig Grenov beklager opsigtsvækkende abortkommentar

- Det er som om, alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort, skrev Stig Grenov.

Stig Grenov, Kristendemokraternes formand på orlov, beklager, at han fik formuleret sig "for skarpt" på Twitter.

På det sociale medie skrev han blandt andet i et tweet, at "det er som om, alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort."

Men det var ren og skær frustration over, at han gentagne gange blev misforstået, forklarer han efterfølgende.

- Når man ser det ude af kontekst, ser man det hele anderledes, og der vil jeg gerne sige undskyld til alle de kvinder og mænd, der kunne opfatte det som et spark i ansigtet. Det var ikke tilsigtet, det var en del af en større sammenhæng, og jeg skrev det i frustration, siger han.

Han forklarer, at han skrev kommentaren, efter at flere på det sociale medie bevidst havde forsøgt at misforstå partiets politik.

For over et årti siden skiftede Kristendemokraterne politik på området og gik væk fra at kæmpe for at afskaffe fri abort.

I stedet ønsker partiet obligatorisk rådgivning. Alle, der tænker på at få foretaget en abort, skal have lægefaglig oplysning, socialfaglig rådgivning og ret til psykologhjælp efterfølgende.

- Jeg blev eddike træt og tosset af alle dem, der ikke vil høre, hvad det er vi vil, men bliver ved med at høre, hvad det er, vi ikke vil. Og de kommer ikke selv ind i kampen, siger Stig Grenov.

Fungerende partiformand, Isabella Arendt, beklager også kommentaren.

- Det var selvfølgelig dumt, det er ikke rigtigt, det skal vi selvfølgelig ikke skrive, men der sker fejl i en valgkamp, og det her var en af dem. Vi beklager, siger hun.

En anden kommentar, der vakte opsigt, var da Kristian Andersen, Kristendemokraternes kandidat i Vestjylland, sagde, at han er imod fri abort og altid har været det.

- Jeg er helt åben omkring, at jeg altid har været imod den frie abort. Så kan det godt være, at nogen føler trang til at tale ned på det synspunkt, sagde han til TV Midtvest.

Partiets fungerende formand forklarer, at der er plads til forskellige holdninger i partiet, der blev stiftet i 1970 på en modstand mod pornoens frigivelse og mod fri abort som mærkesager.

- Der er plads til i KD, at kandidaterne har forskellige holdninger. Ligesom der er plads til i Venstre, at borgmestre går ud og modsiger Lars Løkkes (statsminister, red.) sundhedsreform. Vores politik står fast, vi indfører ikke et forbud mod abort, siger Isabella Arendt.

Hun mener ikke, der er noget underligt i, at Stig Grenov skal undskylde sin kommentar, mens Kristian Andersen får lov til at stå ved sin.

- Kristian Andersens kommentar er, at han personlig er imod fri abort. Stigs kommentar er noget, Stig ikke mener. Det er ikke noget, jeg siger, Stig skal undskylde. Det er noget, Stig undskylder, siger Isabella Arendt.

/ritzau/