Tidligere landsformand Stig Grenov stiller igen op til folketingsvalget for Kristendemokraterne, efter at han under valget i 2019 måtte sygemelde sig

Stig Grenov, du er uddannet skolelærer. Hvorfor valgte du at gå ind i politik?

Fordi jeg ser et samfund, hvor staten og markedet overtager mere og mere fra civilsamfundet. Det ser jeg blandt andet som skolelærer, når vi institutionaliserer vores børn. Vi har jo europarekord i at have børn i institution – syv timer i gennemsnit om dagen, mens hvert syvende barn hver dag er ni timer eller derover i institution. Det er mere end en fuldtidsstilling. Vi har brug for at få styrket familien.