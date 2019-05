Stig Grenov genopstiller ikke som formand for Kristendemokraterne

Kristendemokraterne har ikke været i Folketinget i 14 år, og nu træder sygemeldt formand snart tilbage

Efter syv år som formand har Stig Grenov besluttet, at han ikke genopstiller som landsformand for Kristendemokraterne.

Han håber, at næstformand Isabella Arendt overtager hvervet som formand.

"Jeg kan bare mærke, at min tid har været, og partiet og jeg har behov for, at nye kræfter bærer faklen videre," siger han.

Han træder formelt tilbage som formand til oktober ved et landsmøde, hvor han anbefaler at stemme på næstformand og fungerende formand Isabella Arendt.

Stig Grenov er i øjeblikket sygemeldt med stress, men har ikke været ved en læge. I mellemtiden har 26-årige Isabella Arendt varetaget hans hverv som formand.

Hun beskrives som partiets store håb i jagten på at komme i Folketinget for første gang i 14 år.

"Isabella Arendt er jeg fuld af lovord om. Hun er vidende, arbejdsom og fantastisk kommunikativ."

"Hun er skarp og en intelligent dame, som jo kan løfte den her opgave, det er der ingen tvivl om," siger han.

Selv om han træder tilbage som formand, søger han stadig vælgernes gunst ved folketingsvalget 5. juni og anbefaler, at man stemmer på ham.

"Selvfølgelig skal man da det, vi kan ikke alle være formand. Man skal lave det bedste hold, og jeg vil absolut være en god del af det hold, der skal sidde på Christiansborg," siger han.

Han uddyber, at det har været en god proces at trække sig tilbage i nogle uger, men mener godt, at han kan varetage opgaven, hvis han bliver valgt ind i Folketinget.

Det vakte opsigt, da formanden i sidste uge sendte et tweet ud, som siden blev trukket tilbage.

På det sociale medie Twitter skrev han blandt andet, at "det er, som om alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort."

Men det var ren og skær frustration over, at han gentagne gange blev misforstået, forklarede han efterfølgende og undskyldte, at det kunne opfattes forkert uden for konteksten.

Det har dog ingen indflydelse på hans beslutning, bedyrer han.

/ritzau/