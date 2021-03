Per Stig Møller: Hent danske børn og mødre hjem fra Syrien

- Man hænger på sine egne statsborgere, siger den tidligere konservative formand, som går imod partiets linje.

Tidligere formand for De Konservative Per Stig Møller træder nu ind i debatten om 19 børn med dansk tilknytning og deres seks mødre, der sidder fanget i lejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Her sidder de, fordi kvinderne har tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat.

Børnene og deres mødre skal hjem, siger Per Stig Møller, der også er tidligere udenrigsminister gennem knap ti år, til Jyllands-Posten.

Meldingen er stik imod det, hans eget parti har meldt ud. De Konservative mener, at hverken børnene eller mødrene skal til Danmark.

- Jeg er godt klar over bekymringerne og betænkelighederne. Men der er bare nogle spilleregler: Man hænger på sine egne statsborgere, siger Per Stig Møller til avisen.

De Konservative støtter ellers den socialdemokratiske regering. Den står fast på, at børnene må blive i lejrene, fordi deres mødre har "vendt Danmark ryggen".

- Som udenrigsminister prøvede jeg i årevis at belære andre lande om, at man har forpligtelse til at tage sine egne statsborgere hjem. Og så gør vi det ikke selv. Jeg bryder mig ikke om det.

- Vi har en international orden, og den betyder, at man har ansvar for sine egne statsborgere. Kurderne vil jo godt have, at vi skal tage dem (mødrene og børnene, red.) tilbage igen, siger Per Stig Møller til Jyllands-Posten.

Den tidligere udenrigsminister påpeger, at børnene er Danmarks problem og ikke kurdernes, så længe der ikke er nedsat en international domstol. Derudover er det kvinder, der er vokset op i Danmark, siger han.

Med meldingen er Per Stig Møller endnu en borgerlig stemme, der taler for hjemtagelse.

Over for Politiken søndag udtrykte Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, som den første leder i blå blok støtte til at hente børnene til Danmark. Hvis altså mødrene vil give afkald på børnene og på retten til familiesammenføring.

På Christiansborg siger De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, at Per Stig Møllers udtalelse ikke ændrer partiets holdning.

Naser Khader mener ikke, at man kan sammenligne kvinderne med "almindelige borgere", og at de udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark. Det siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/