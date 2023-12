Stigende antisemitisme på landets universiteter: Studerende gemmer jødiske symboler og holder sig væk fra undervisningen

Hverdagen for flere jødiske studerende på landets universiteter har været præget af tilråb, mobning og chikane, siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud den 7. oktober.

Der er blevet hængt hagekors og antisemitiske plakater op, og nogle studerende har oplevet dødstrusler. Det skriver Politiken, der har talt med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Hun fortæller, at hun har talt med flere jødiske studerende, der har valgt at udeblive fra undervisningen eller skjule symboler på deres tro, fordi de ikke føler sig tilpas ved at møde op eller vise, at de er jøder. Ifølge ministeren er problemet med antisemitisme særligt markant på de studier, der handler om samfund — altså samfundsfag, statskundskab, jura og de kunstneriske uddannelser.

Politiken har spurgt flere af de studerende, som ministeren har talt om, om de vil fortælle om deres oplevelser, men af frygt for at sætte sig selv i fokus, har de takket nej til at stå frem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Henri Goldstein, der er formand for Det Jødiske Samfund i Danmark, kan godt genkende problemet fra de danske universiteter og er dybt bekymret. Han mener ikke, at universiteterne gør nok for at bekæmpe antisemitisme og kritiserer dem for at være “bange” for at tage afstand.

Aarhus Universitet har ikke fået mange henvendelser om antisemitisme, fortæller rektor Brian Bech Nielsen, der også er formand for Danske Universiteters rektorkollegium. Men han erkender, at universiteterne generelt set ikke har været gode nok til at beskytte jødiske studerende siden den 7. oktober.

“I det øjeblik, der har været det [antisemitiske hændelser på universiteterne], så er svaret jo nej, det har vi ikke. Og vi er simpelthen nødt til at beskytte alle vores mindretal,” siger han.

Syddansk Universitet er et af de universiteter, der har oplevet, at konflikten mellem Israel og Hamas ikke kun udspiller sig i Gaza. I midten af oktober, få dage efter krigens udbrud, opstod en konflikt mellem to studerende, da den ene af de to studerende havde hængt et israelsk flag op på en opslagstavle, som den anden studerende rev ned. Det skrev TV2 Fyn på det tidspunkt.

Også i udlandet er krigen rykket ind på universiteterne. I USA er tre af de største universiteters ledelse kommet i vælten, da de under en høring i Senatet ikke meldte klart ud, at det er forbudt at at opfordre til folkedrab på jøder. Høringen skete på baggrund af flere pro-palæstinensiske demonstrationer på universiteterne, hvor der også er blevet rapporteret om antisemitisme.