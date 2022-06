Stigende coronasmitte hæver risikoniveauet i hovedstaden til 2

Risikoniveauet for covid-19 er hævet til niveau 2 i Region Hovedstaden.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter fredag eftermiddag.

- Det sker på baggrund af stigninger i smitte og indlæggelser, dog fra et lavt udgangspunkt.

- Vurderingen er, at der er potentiale for lav sygdomsbyrde. I de resterende regioner fastholdes risikoniveauet på niveau 1, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

For Danmark som helhed er risikoniveauet også 1. Skalaen går fra 1-5.

Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Niveau 5 afspejler et potentiale for meget høj sygdomsbyrde.

Når risikoniveauet er 2, betyder det, at der er udsigt til lav sygdomsbyrde i den kommende periode.

Sygdomsbyrde er udtryk for, i hvilken grad sygehusvæsenet kan blive udsat for pres som følge af coronasituationen.

Der fastsættes både en regional og en national risikovurdering.

Risikoniveauet kan være forskelligt, fordi smitteudbrud og udvikling af smitten kan være forskellig lokalt.

Det er sundhedsmyndigheder, der udarbejder risikovurderingen. På baggrund af den vurdering fastsætter Epidemikommissionen det nationale og regionale risikoniveau på en skala fra 1-5.

/ritzau/