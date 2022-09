Stigende elpriser får Salling til at droppe julelys i år

I en tid med høje elpriser mener butikskæden Salling, at det eneste rigtige er at slukke for årets julelys.

I år må man undvære at se Salling i Aarhus og Aalborgs facader dækket i julelys.

Kæden oplyser torsdag til TV 2 Østjylland, at den dropper årets julebelysning på sine stormagasiner.

Marketingsdirektør Birthe Wiberg siger til mediet, at det både handler om signalet i en tid med stigende elpriser, hvor alle skal spare, men også at det ikke er billigt at have julelys tændt i otte uger.

- Vi er midt i en energikrise med stigende priser. Vi er allerede i gang med at skære på vores elforbrug alle mulige steder, og så har vi besluttet, at vi ikke tænder lysene på vores facade, siger Birthe Wiberg til TV 2 Østjylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen kommer, samme dag som regeringen har holdt pressemøde om risikoen for en forsyningskrise hen over vinteren.

På pressemødet blev det meldt ud, at temperaturen i offentlige bygninger bliver sænket til 19 grader fra 1. oktober.

/ritzau/