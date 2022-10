Stigende elregninger rammer også forbrugere med fastprisaftaler

Danskerne er blevet bedre til at slukke lys og vaske tøj om natten, hvor elforbruget og -priserne er lave.

Strømforbruget er dalet med omtrent ti procent sammenlignet med samme tid sidste år.

Alligevel må forbrugerne grave dybere i lommerne for at betale elregningerne de kommende måneder.

Det gælder også for dem, der har en fastprisaftale.

Elpriserne er omtrent fordoblet i årets sidste kvartal sammenlignet med kvartalet inden, lyder det fra elselskaberne Norlys og Andel Energi, der tilsammen har omkring 1,8 millioner elkunder.

- Vores BasisEnergi-kunder, der har en tremåneders-fastpris, vil få en markant højere elpris i fjerde kvartal, siger Jack Kristensen, funktionschef i Andel Energi.

Den markant højere pris er en fordobling sammenlignet med tredje kvartal, lyder det fra både Andel Energi og Norlys. Det skyldes, at der som følge af energikrisen er mangel på energi. Det skubber priserne op.

Kunderne i Norlys med fastprisaftalen - kaldet PuljeEl - betaler omkring 4,98 kroner per kilowatt-time fra oktober til december.

Hos Andel Energi er prisen cirka 4,84 kroner per kilowatt-time for kunder, der har fastprisaftalen BasisEnergi.

Begge selskaber fortæller, at der er tale om en fordobling sammenlignet med tredje kvartal af 2022.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er der den ulempe ved fastprisaftaler, at de ikke tilskynder kunderne til at lægge deres vaner om og derved mindske elforbruget.

Både Andel Energi og Norlys anbefaler dog at skrue ned for forbruget.

- Sørg for at fylde vaskemaskinen helt op, inden man starter den. Og hvis man kan vaske på 30 grader i stedet for 40, er det en fordel, for så kræver det mindre energi, lyder rådet fra Michelle Hald, pressechef hos Norlys.

En familie med to voksne og to børn bruger normalt i omegnen af 4000 kilowatt-timer på et år.

