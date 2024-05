Stigende medicin-udgifter presser regionernes økonomi og behandling

Udgifterne til tilskudsmedicin stiger og stiger for regionerne, og pengene er ikke fulgt med.

Det siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioner.

Dermed presses sundhedsvæsnet på sine kerneopgaver som behandling af patienter, mener han.

- Det betyder, at vi skal finde besparelser på sygehuse, for vi skal have råd til at behandle de flere ældre, der kommer. Så andre områder skal holde for, og vi må give dårligere service til borgerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2023 måtte regionerne bruge 1,4 milliarder kroner mere på tilskudsmedicin, end man gjorde året før. Det er 1,1 milliard kroner mere, end der var budgetteret med i økonomiaftalen med staten.

Udviklingen er særligt styret af to tendenser, lyder det fra regionerne.

Mest dominerende er de stigende udgifter til diabetesmedicin, som er blevet beskrevet løbende i medierne.

Dertil kommer en stor stigning i recepterne på ADHD-medicin.

Siden 2013 er antallet af danskere med recept på medicin mod ADHD steget med 167 procent.

I 2023 havde knap 110.000 danskere en recept på ADHD-medicin, mens det i 2013 var omkring 40.000 personer, viser tal fra Danske Regioner.

Det har mere end fordoblet regionernes udgifter til tilskudsmedicin mod ADHD over årene. Alene fra 2022 til 2023 steg udgifterne med 56 procent.

Regionerne vil have staten til at tage en del af ansvaret for de stigende udgifter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi vil gerne have lavet en garanti om medicintilskud, hvor staten går ind og tager en del af eller hele udgiftsstigningen, der er til medicin, siger Anders Kühnau.

Der foregår i øjeblikket afgørende forhandlinger om den næste økonomiaftale mellem staten og regionerne.

Her arbejder regionerne for netop at få staten til at tage en større del af regningen.

Ligeledes fremfører regionerne, at de ikke selv har de nødvendige styringsredskaber til at regulere, hvor meget udgifterne til medicin kan stige, fordi den del ligger hos staten.

- Men samtidig er det os, der har hele risikoen, når udgiftsudviklingen går en anden vej, end vi har forudset.

En ny økonomiaftale mellem staten, regioner og kommuner ventes at kunne lande senere denne uge.

/ritzau/