Stigende priser sender familier til kirken for at få mad

De stigende priser får stadigt flere til at opsøge kirker, der deler gratis mad ud eller laver gratis måltider.

Det oplyser Folkekirken.dk til Ritzau.

Den store efterspørgsel efter gratis mad gør det svært for kirkerne at følge med, lyder det.

En af dem er Husum Kirke, der ugentligt har uddelt kurve med dagligvarer. Men siden årsskiftet er efterspørgslen steget så meget, at der nu er flere måneders ventetid på at få en kurv.

Det stigende behov er ifølge diakonimedarbejder Sofie Troelsgaard "voldsomt at se".

- I starten var det tænkt som et projekt, der skulle give forældrene mulighed for at give børnene nærende madpakker med i skole, men nu handler det om overlevelse og helt basale behov for familien.

- Jeg har læst rigtig mange ansøgninger gennem årene, og jeg oplever nu, at desperationen er blevet større. Vi er ikke vant til, at folk skriver, at de har 60 kroner at leve for resten af måneden. Det er barsk, siger hun til Folkekirken.dk.

Også i Sct. Peders Kirke i Randers oplever man, at det er svært at skaffe mad nok til alle. Efterspørgslen i kirkens foodbank er steget med 50 procent siden årsskiftet.

Blandt dem, der har brug for mad, er en ny gruppe, som tidligere lige akkurat har kunnet få det til at hænge sammen, fortæller kirke- og kulturmedarbejder Irene Abildgaard.

- Men nu kan de ikke mere, og flere fortæller, at de aldrig troede, det skulle overgå dem at få den slags hjælp.

- Stigningen på basisvarer svarer til, at de skal betale 400-500 kroner mere for de samme varer. Det er penge, de ikke har, siger hun.

Kirkernes arbejde med at give mad og måltider er en del af deres sociale arbejde, der kaldes for diakoni. Kirkerne hjælper uden forbehold, fortæller diakonimedarbejder Sofie Troelsgaard.

