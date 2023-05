Stikprøve finder bisphenol i over halvdelen af testede babyprodukter

I en stikprøveundersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi er der fundet bisphenol i 45 ud af 70 testede produkter til babyer og børn.

Det skriver TV 2.

Ingen af de testede produkter afgiver eller indeholder dog mere bisphenol, end de må.

Forbrugerrådets test kommer ifølge TV 2 få uger efter, at Den Europæiske Fødevareautoritet sænkede sin anbefaling for, hvor meget bisphenol A et menneske kan tåle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anbefalingen blev sænket med en faktor 20.000.

Den nye anbefaling har ifølge TV 2 betydet, at Miljøstyrelsen er gået i gang med et kortlægningsarbejde af, hvor det kan give mening at sænke grænseværdien.

- Det er meget relevant at finde ud af for hvilke produkter, vi skal sætte grænseværdierne væsentlig ned. Og i den forbindelse er det værd at bemærke, at det faktisk er muligt at fremstille produkterne helt uden bisphenol A, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV 2.

Bisphenol A er den mest omtalte form for bisphenol. Den og andre typer af bisphenoler er hormonforstyrrende stoffer.

Coops kvalitetschef, Malene Teller Blume, siger til TV 2, at hun ærgrer sig over, at Forbrugerrådet Tænk blandt andet har fundet bisphenoler i en type lædersko til børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun oplyser, at Coop prøver at undgå brug af bisphenol i produktionen.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har gjort et lignende fund i et par lædersko fra Salling Group.

Her lyder det fra kvalitetschef Carina Jensen, at man ønsker at undgå brugen af stoffet, men at mængden i skoene ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Stine Müller, som er projektleder hos Forbrugerrådet Tænk, mener ifølge TV 2, at testen viser behovet for, at man regulerer yderligere på området.

/ritzau/