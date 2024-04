Stilladset omkring Børsen køres væk lørdag eftermiddag

Beredskabet er nu foran den seneste tidsplan, og snart kan stilladset omkring Børsen-bygningen i København køres væk.

Det siger Jakob Vedsted Andersen, direktør i Hovedstadens Beredskab, ved en pressebriefing lørdag eftermiddag.

- Allerede her i eftermiddag kan vi begynde at se lastbiler med tomme containere køre til, og i de tomme containere begynder entreprenørerne nu at klippe stilladset ned og lægge det ned i containerne, siger han.

Bygningen var under renovering, da branden opstod tirsdag morgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Knippelsbro, hvor der normalt er en del trafik i København, er fortsat lukket, fordi den skal bruges som en entreprenørvej, lyder det fra Jakob Vedsted Andersen.

Men der er måske gode nyheder på vej til de mange mennesker, som i dagligdagen benytter sig af broen til og fra arbejde.

- Ligeså snart, at vores ingeniører siger god for det, kan vi begynde at åbne. Vi satser på i samarbejde med politiet at kunne åbne inden myldretiden mandag, siger Jakob Vedsted Andersen.

Han tilføjer, at selv om beredskabet lige nu er foran den seneste tidsplan, så er der ingen garantier for, at planen holder. Den er blevet ændret nogle gange undervejs, minder han om.

Dele af murværket er beredskabet fortsat ved at tage ned. Så skånsomt som muligt.

- I forbindelse med at vi tager de her ting ned, kan man godt høre brag, som om der er murværker, der falder sammen. Men fordi man tager det med en grab, risikerer man, at der er nogle sten, som falder ud af grabben, og de larmer, når de rammer jorden, siger Jakob Vedsted Andersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er forsat bekymret for gavlen. Den er dog stabil, siger Jakob Vedsted Andersen.

- Det er vores plan, at den kan bevares, siger han.

Ifølge Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, som ejer Børsen-bygningen, er 99 procent af de kulturgenstande, der befandt sig inde i bygningen, blevet reddet. Det sagde han fredag.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

/ritzau/