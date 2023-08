Stine Bosse bliver spidskandidat for Moderaterne

Erhvervskvinden Stine Bosse bliver Moderaternes spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet år. Det siger hun til Politiken.

- Jeg har altid sagt, at det eneste, jeg ville politisk, var europapolitik. At det skulle være det rigtige parti. Og at der skulle være brug for mig.

Stine Bosse bliver spidskandidat sammen med Bergur Løkke Rasmussen, der er søn af partiets formand, Lars Løkke Rasmussen.

Bergur Løkke Rasmussen er i øjeblikket medlem af EU-Parlamentet.

- Generelt ser folk lysere på EU som politisk projekt, men vi vil gerne fjerne den der med, at EU er noget, "vi er nødt til". I stedet skal vi se på EU som et sted, hvor vi kan få mere ud af det samme, lyder det fra Stine Bosse.

Ud over at være optaget af erhvervspolitik og teknologi er hun også interesseret i flygtningeområdet.

Her skal der findes "fælles løsninger", siger Stine Bossen. Hun mener, at det vil gå den forkerte vej, hvis man overlader flygtningedebatten til de lande, hvor flygtninge kommer først.

/ritzau/