Stine Bosse mistede respekten for Lars Løkke – men nu er den tilbage

Den nye spidskandidat for Moderaterne erhvervskvinden Stine Bosse havde i 2021 mistet respekten for Lars Løkke Rasmussen.

Det skete, efter at han afviste at stemme for en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, selv om han havde givet udtryk for det.

- Min personlige respekt for mennesket Lars vendte tilbage i lørdags og forsvandt på samme måde i går, da han pludselig vendte rundt, skrev Stine Bosse i en kommentar i magasinet Ræson.

Her skrev hun videre om Lars Løkke Rasmussens nye politiske netværk, der endte med partiet Moderaterne:

- Var jeg fristet af netværket i lørdags, så har gårsdagens og dagens udviklinger vist, hvad en vendekåbe er i politik.

Torsdag blev hun annonceret som ny spidskandidat for Moderaterne til EU-parlamentsvalget næste år.

Respekten er genvundet for Lars Løkke Rasmussen, fordi Stine Bosses egne udlændingepolitiske synspunkter har ændret sig.

- Både han og jeg har flyttet os. Jeg har flyttet mig i retning af – og det vil jeg gerne indrømme – at jeg kan se, at noget af den lige lovlige naive tilgang, jeg havde på et tidspunkt, ikke holder i virkelighedens verden, siger Stine Bosse.

Det er sket en erkendelse hos Stine Bosse selv.

- Der er sket det, at jeg godt kan se, at nogle af de ting, der er sket i Sverige, er helt forfærdelige og skal løses på en anden måde end det, svenskerne har lagt op til.

- Der kan man sikkert finde citater, hvor jeg synes, at det var en udmærket idé, det de gjorde, og der kan jeg godt se i dag, at det ikke var en succes.

Sverige har været udfordret af voldelige bandekonflikter, der har ændret det politiske billede i Sverige.

Kagefejringer og hård udlændingeretorik vil Stine Bosse dog stadig tage afstand fra, og det mener hun også, at Lars Løkke Rasmussen vil.

Hun har inden sit kandidatur haft en samtale med Lars Løkke Rasmussen, hvor hun bragte sine tidligere udtalelser om ham op.

Det endte med et "velment" smil, selv om "det var en ret alvorlig stund, fordi vi skal blande blod".

Fredag holder Moderaterne pressemøde klokken 11.00, hvor Lars Løkke Rasmussen vil præsentere de to nye kandidater til EU-Parlamentsvalget, Stine Bosse og Bergur Løkke Rasmussen.

/ritzau/