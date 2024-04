Stine Bosse trækker i land på udtalelse om 7000 flygtninge

Moderaternes spidskandidat til europaparlamentsvalget, Stine Bosse, kalder egne udmeldinger til Altinget og Jyllands-Posten om, at hun mener, at Danmark skal til at tage op til 7000 flygtninge om året, for "en stor misforståelse".

- Man vist roligt sige, at det er en stor misforståelse. Jeg skal selvfølgelig tage min del af kommunikationsansvaret på mig, siger Stine Bosse.

Det vil "gavne danskerne", hvis Danmark gennem en fælles EU-omfordeling modtager op mod 7000 flygtninge om året, har meldingen ellers lydt fra Stine Bosse til både Altinget og Jyllands-Posten torsdag morgen.

I interviewet med Altinget bliver hun direkte spurgt om, hvorvidt hun mener, at Danmark kan tage 7000 flygtninge om året.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Svaret er ja. Men hvis man måler det op mod, hvor mange der eksempelvis strømmer mod Grækenland, så er det meget lidt. Vi kan godt klare et antal i det leje, uden det rokker vores båd. Vi rokker for alvor båden, hvis vi ikke gør noget, siger Bosse i interviewet.

Men nu er tonerne altså anderledes.

Hun kalder nu udtalelsen om de 7000 flygtninge for "et fiktivt tal".

- Og det er worst case scenario, langt, langt ude i fremtiden. Det er i hvert fald ikke noget, der gælder her og nu. Og det er ikke noget, som man skal forestille sig skulle være vores politik i dag. Slet ikke.

- Hvis det i en fjern fremtid skulle vise sig, at migrationssituationen udviklede sig til en sikkerhedssituation, så er vi derude, men slet ikke før, lyder det fra Bosse.

Ifølge Bosse er det rigtige tal nul fremfor de 7.000.

- Ambitionen er nul. Ambitionen er, at vi med den betydeligt strammere politik, vi lægger op til ved Europas ydre grænser, i virkeligheden tager den danske stramme model med til Europa.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Først den dag, problemerne ved de ydre grænser er løst - og det var den tilføjelse, der skulle have været i Altingets historie - kan vi tale om en ophævelse af retsforbeholdet, lyder det fra Bosse.

Hun peger på, at der realistisk set kan gå op mod ti år før en ophævelse vil være realiserbar.

Stine Bosse medgiver, at hun sagtens kan forstå de kritiske reaktioner på hendes udtalelse fra blandt andet Socialdemokratiet og Venstre.

- Man altid øve sig i at blive endnu skarpere på at kommunikere, så det ikke kan misforstås.

Og den del tager hun på sin kappe, lyder det.

- Men det er ikke noget, hverken jeg eller andre i mit parti, der drømmer om, at der skal komme 7000 flygtninge til Danmark lige nu, siger hun.

/ritzau/