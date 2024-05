Stine Bosse vil erstatte den danske krone med euroen

Mens Nationalbanken er i gang med at lave nye mønter i kong Frederiks tegn, vil Moderaterne have skiftet den danske møntfod ud.

Kronen bør erstattes med euroen.

Det erklærer Moderaternes spidskandidat til EU-valget, Stine Bosse, sig "helt enig" i i Altingets valgtest.

- Lige nu betaler vi som danskere omkring én procent i gebyr, når vi veksler fra kroner til euro. Vi har dyre omkostninger til kurssikring og en masse administrativt bøvl for virksomheder, siger Stine Bosse til Altinget.

Spidskandidaten understreger, at det ikke vil skulle ske i den kommende valgperiode på fem år, men i stedet være en længere målsætning på omkring 10-15 år ude i fremtiden.

Moderaterne er et gennemgående EU-positivt parti og ønsker med standpunktet at tegne de politiske visioner.

Partiet står dog meget alene med sit ønske om at indføre euroen.

De fleste partier erklærer sig "helt uenig" eller "overvejende uenig" i spørgsmålet om at erstatte kronen med euroen, skriver Altinget.

Kun Alternativet er "overvejende enig" og henviser til, at Danmark med fastkurspolitikken allerede har koblet kronen op på euroens valuta.

At skifte kronen ud med euroen er ikke en typisk mærkesag i Danmark, og Ekstra Bladet har da også spurgt Moderaternes EU-ordfører i Folketinget, Karin Liltorp, om man her er enig i politikken.

- Det er korrekt, at vi ikke er imod - men vi arbejder ikke aktivt for, at den bliver indført, svarer Karin Liltorp i en SMS til Ekstra Bladet.

Danmark sagde i år 2000 nej til at afskaffe kronen og indføre euroen, da der blev holdt folkeafstemning.

46,8 stemte for, mens 53,2 stemte nej.

Det er et klart signal om, at danskerne ikke ønsker euroen, fremhæver Socialdemokraternes spidskandidat, Christel Schaldemose.

Hun siger "kæmpe nej tak".

- Vi har to gange spurgt danskerne. De har sagt klart nej hver gang. Vi ser ingen grund overhovedet til at skulle spørge igen. Vi respekterer danskernes beslutning om nej tak til euroen, skriver hun på det sociale medie X.

/ritzau/