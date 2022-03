Stine får godtgørelse for svigt af grønlandske børn: ”Jeg sender dem af os, der er døde, en stor kærlig tanke”

En officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen (S) til de 22 grønlandske børn, der blev taget fra deres familier og sendt til Danmark i 1951, er nu fulgt op af en økonomisk godtgørelse på 250.000 kroner til hver af dem, der endnu lever. Tanken bag det sociale eksperiment var dengang at skabe en dansktalende elite, der kunne være med til at ”udvikle” Grønland. Men forsøget endte med at få store og ulykkelige konsekvenser for børnene. Nogle endte på børnehjem, og som voksne begik flere selvmord eller døde tidligt i forbindelse med misbrug og sygdom.