Stjerneregn over himlen natten til søndag

Det er tid til at kigge op og ønske. Der er nemlig god mulighed for at se stjerneskud de kommende dage.

Meteorregnen Perseiderne har givet ekstra forekomst af stjerneskud siden slutningen af juli, men især natten mellem den 12. og 13. august er det muligt at nyde synet af de flygtige lysende streger på himlen. Denne nat når meteorregnen sit højdepunkt med op til 100 stjerneskud i timen.

Meteorer eller stjerneskud dannes, når stykker af eksempelvis sten fra rummet trænger ind gennem Jordens atmosfære. Luftmodstanden og den høje hastighed skaber så stor varme, at luften omkring stenen opvarmes, og stenen begynder at fordampe. Sådan opstår de glimt af lys, som glider over himlen, og som vi kalder stjerneskud.

Ifølge Tina Ibsen, som er astrofysiker og videnskabsformidler, skaber månens placering ideelle forhold til at se stjerneskud de kommende dage.

“Vi er heldige, at vi er et par dage fra nymåne, så vi har mørke nætter. Det betyder, at der ikke er noget, som overlyser de her stjerneskud,” siger Tina Ibsen, men påpeger, at skyer på himlen i sidste ende kan gøre det umuligt at se stjerneskuddene.

Alle de stykker af sten, som danner Perseidernes stjerneskud, kommer fra kometen “Swift-Tuttle”. Kometen kredser om Solen og passerer Jorden i dens bane.

“Hvert år i august er Jorden samme sted i sit kredsløb om Solen, og så brager vi ind i resterne fra Swift-Tuttle. Så det er faktisk os, der støder ind i stjerneskuddene og ikke omvendt,” siger Tina Ibsen.

Jorden rammes hvert år af 100.000 tons materiale. Noget er tilfældige stykker af sten, men så er der også de årlige meteorsværme, hvoraf Perseiderne er en af de største og mest tydelige.

Og selvom Perseiderne er en af flere årlige meteorsværme, så kan Perseiderne noget specielt, forklarer Tina Ibsen:

“Noget af det, jeg synes er spændende ved Perseiderne, er, at den er kendt for at have rigtig mange ildkugler, som er meget voldsomme stjerneskud. De kan blive så kraftige, at de faktisk kaster skygger på himlen, og man kan i nogle tilfælde høre dem. Jeg har selv set en ildkugle en enkelt gang i mine forældres baghave. Det er ret vildt at få lov til at se dem.”

Har man planer om at tage et grundigt kig mod nattehimlen i håb om at se stjerneskud og ildkugler, så har astrofysiker og videnskabsformidler Tina Ibsen et par gode råd:

“Man skal først og fremmest tage væk fra byen. At være et mørkt sted er det vigtigste. Tag et tæppe med, hvis du vil ligge ned. Ellers kan man godt få lidt ondt i nakken af at kigge op så længe. Tag også godt med tøj på, så du ikke bliver kold af at sidde eller ligge stille længe. Det er godt at have frit udsyn mod nordøst. Perseiderne har nemlig sit navn efter stjernebilledet Perseus, som ligger nordøst, og mange af stjerneskuddene ses i den retning. Og så er det simpelthen bare at have tålmodighed. Det tager i hvert fald en halv time, inden øjnene vender sig til mørket.”