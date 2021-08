Stjerneskud og lysglimt vil oplyse himlen

Ønsker man at opleve en lysende dansk himmel fyldt med stjerneskud, kan det betale sig at holde sig vågen i nogle timer natten til fredag.

Natten mellem 12. og 13. august vil man kunne opleve massevis af stjerneskud på himlen.

Ifølge astrofysiker og chefkonsulent Michael Linden-Vørnle fra DTU Space skal man holde øje med himlen omkring midnat.

- Det bedste er at vente til midnat eller derefter og komme ud et sted, hvor der er helt mørkt. Helst et sted, hvor man kan se en stor del af himlen uden forstyrrende lys fra gadelamper eller andet.

- Jo mørkere himlen er, jo flere stjerneskud vil man kunne se.

Michael Linden-Vørnle understreger, at man ikke skal forvente en regn af stjerneskud. Men der er alligevel tale om et pænt antal.

- Hvis det er klart vejr, vil man kunne se 100 stjerneskud i timen. Der kan gå noget tid mellem de forskellige stjerneskud.

- Man vil kunne se dem sporadisk med et minuts mellemrum.

Stjerneskud opstår, fordi en stor mængde støvkorn og småsten kommer i kontakt med Jordens atmosfære og brænder op, fortæller Michael Linden-Vørnle.

- De opstår hvert år på den her tid, fordi Jorden flyver igennem en støvsky efterladt af kometen Swift-Tuttle. Når de her støvkorn og småsten kommer ind i Jordens atmosfære, sker der en opvarmning, som får luften til at gløde.

Ifølge Danmarks Metrologiske Instituts (DMI ) prognoser er der ikke helt optimale betingelse for se mange stjerneskud natten til fredag.

Natten til fredag vil perioder med ret klart vej afløses af perioder med flere skyer, og ud på natten er der risiko for tågebanker.

/ritzau/