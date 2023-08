Støjberg anerkender koranafbrændingers pres på danske virksomheder

Det kan skade dansk erhvervsliv at tillade koranafbrændinger.

Det anerkender Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, på partiets første sommergruppemøde.

Her har partiet ellers fremlagt fire politiske forslag, der skal styrke produktionsdanmark.

- Jeg anerkender, at dansk erhvervsliv også kan blive presset på eksporten i forhold til det her, hvis der er en række mellemøstlige lande, der beslutter sig for at boykotte danske varer, siger Inger Støjberg.

På sommergruppemødet sagde Inger Støjberg, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) "sælger" sin og en del af "Danmarks sjæl" i øjeblikket, når han vil forbyde koranafbrændinger.

Men Dansk Industri har advaret mod, at koranafbrændingerne kan få skadelige virkninger for de danske virksomheder, som Inger Støjbergs parti samtidig vil styrke.

- Vi ønsker ikke at skade danske virksomheder, men der er noget enormt principielt i det her, siger Inger Støjberg.

Det er de samme argumenter fra samme aktører, der blev brugt under Muhammedkrisen, refererer partilederen.

- Vi har prøvet det før, og vi kom godt igennem det. Vi stod stærkere efterfølgende - efter min mening, og det vil vi kunne gøre igen, siger hun.

Som led i Danmarkdemokraternes forsøg på at styrke produktionsdanmark, vil partiet eksempelvis sænke generationsskifteafgiften fra 15 til 5 procent og hæve kørselsfradraget i yderområder.

/ritzau/