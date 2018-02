Støjberg beklager at ministerium overså menneskeretsdom

For anden gang er Støjberg i samråd om Paposhvili-dommen, som i første omgang blev overset af ministeriet.

Da den nu meget omtalte Paposhvili-dom havnede på bordet i Udlændinge- og Integrationsministeriet, blev sager om alvorligt syge udlændinge delt i to bunker.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd om dommen, som handler om, at alvorligt syge udlændinge har fået afslag på humanitært ophold - muligvis fejlagtigt.

- Den forkerte fortolkning af dommen førte til, at sagerne blev delt op i to bunker.

- En stor bunke, som skulle behandles efter de gældende regler. Og en lille bunke med meget få sager, som skulle til nærmere overvejelse på baggrund af dommen. Det var blandt andet sager, hvor Paposhvili-dommen var blevet påberåbt.

- Herved troede ministeriet, at man ville fange sagerne i forhold til Paposhvili-dommen, så man kunne fortsætte med at behandle øvrige sager, siger Inger Støjberg.

Inger Støjberg beklager endnu engang, at ministeriet tilsyneladende overså den meget omtalte dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Siden har alvorligt syge udlændinge fået afslag på humanitært ophold i Danmark muligvis i strid med den to år gamle Paposhvili-dom.

- Den kan have medført, at der er personer, som fejlagtigt har fået et afslag, og nogen blev sendt ud af landet på et fejlagtigt grundlag. Det blev ikke gjort bevidst.

- Det er nu bekendt, og det er beklaget.

- Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke har været procedurer, som har sikret os mod den situation, siger Inger Støjberg, der lover, at der vil blive rettet op på det med en ny enhed i ministeriet.

Den seriekriminelle georgier Paposhvili fik i december 2016 medhold i, at han ikke kunne udvises fra Belgien, da han var alvorligt syg.

Ministeriet blev med ministerens egne ord først opmærksom på dommen 3. marts sidste år, da Justitsministeriet gjorde opmærksom på den.

Udvalget har derfor bedt ministeren redegøre for, hvorfor ministeriet ikke opdagede dommen, da den faldt i december 2016.

Samt hvorfor sagerne om ophold ikke blev sat i bero på et tidligere tidspunkt, da journalister henvendte sig, og ministeren blev bedt om at besvare spørgsmål fra Folketinget.

Ministeriet har været i kontakt med fem af otte personer, som kan være udsendt i strid med dommen.

Ministeren var i samråd om sagen 11. januar.

/ritzau/