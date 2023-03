Støjberg angriber Løkke for opgør med fælles fortid om udlændinge

En ellers stille debat i Folketingssalen tog pludselig fart, da Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, beskyldte regeringen for at slække på udlændingepolitikken.

Støjberg har tidligere været udlændingeminister, da Lars Løkke Rasmussen (M) var statsminister.

Siden har de dannet hver deres parti.

Tirsdag beskyldte hun Løkke for at have gjort op med deres linje i udlændingepolitikken, efter at de har forladt Venstre.

- Jeg bar det i hjertet. Derfor er jeg uendelig trist over, at Lars Løkke Rasmussen ikke bar det i hjertet og nu gør op med den grundsten, det er at få sendt folk hjem, der ikke længere har brug for vores beskyttelse, siger Inger Støjberg.

Som tidligere statsminister står Løkke bag smykkeloven, tildækningsforbuddet og kravet om håndtryk ved statsborgerskab.

Siden har han kaldt tiltagene for "symbolpolitik", der ikke flytter noget. Lovene blev kun vedtaget i et forsøg på at udstille Socialdemokratiet, har han erkendt.

Som det eneste parti i regeringen ønsker Moderaterne at hjemtage de kvinder, som har tilsluttet sig Islamisk Stat og sidder i lejre i Syrien med deres børn.

For nylig afgjorde Højesteret, at det ikke var i orden at fratage en af kvinderne hendes statsborgerskab. Derfor vil regeringen hente kvinden samt hendes to børn hjem.

Støjberg ser det og andre ting som symbol på en slap udlændingepolitik.

Men Løkke, som er udenrigsminister i regeringen, afviser.

- Det er der ikke tale om. Det er at overgøre og overfortolke ting. Jeg står fuldstændig på mål for, at når man søger asyl, er det fordi, der er en særlig situation, og hvis den ændrer sig, skal man hjem.

- Det kan bare ikke være så hårdkogt et synspunkt, for så har man et hjerte af is, hvis man ikke også kan se lidt praktisk på det, siger Løkke.

Han mener, det er meningsløst at sende unge piger på udvisningscenter, fordi de ikke kan udvises, hvis de er i gang med at tage en uddannelse, som kan føre til job, hvor Danmark mangler hænder.

- Det kan man godt, uden at man laver en slap udlændingepolitik, siger Løkke.

Svarene falder Inger Støjberg for brystet.

- Det er meget sjældent, jeg bliver beskyldt for at have et hjerte af is, men det kan jeg så forstå, at jeg har i dag, siger Støjberg.

Der er en grund til, at folk skal hjem igen, mener hun.

- Det er selvfølgelig, fordi man skal hjem og bygge sit land op igen. Det er fuldstændig rimeligt, siger Støjberg.

Løkke kalder det et godt eksempel på, hvorfor han stiftede Moderaterne.

- Det er at se verden i en meget sort hvid-prisme at sige, at det forhold, at man river nogle få tidsler op af et overplantet bed med udlændingestramninger, gør alting slapt, siger han.

