Støjberg efter grænsekontrolstop: Regeringen passer ikke på Danmark

Både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti er uforstående over for regeringens beslutning om at ophæve grænsekontrollen mod Sverige og omlægge den mod Tyskland.

- Reelt set har vi jo en regering, der ikke passer ordentligt på Danmark, siger formand Inger Støjberg (DD).

- Jeg synes ikke, det er for meget sagt, at vi har en regering, der både slækker på udlændingepolitikken og ikke står vagt om vores alle sammens sikkerhed og tryghed.

Som tidligere udlændinge- og integrationsminister har Inger Støjberg været med til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den er løbende blevet forlænget mod Tyskland siden 2016. Argumentet har blandt andet være migrantsituationen, og det kan Danmarksdemokraterne ikke se, har ændret sig, så kontrollen skal omlægges.

- Vi står i en situation, hvor vi kan se, at der kommer rigtig mange migranter ind over Europas grænser. Så længe, der ikke er styr på de ydre grænser til Europa, er det da 100 procent afgørende, at vi har styr på vores grænser herhjemme, siger Inger Støjberg.

Omlægningen mod Tyskland betyder, at der vil være mindre indrejsekontrol. I stedet skal der i højere grad fokuseres på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet.

Derudover tilføres der 20 årsværk til den generelle udlændingekontrol i Danmark.

- 20 årsværk er jo en dråbe i havet, siger retsordfører Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.

- Det er bare for at kunne sige, at man har gjort noget. Det er lige til at klappe sig på lårene af grin over.

Både Kofod og Støjberg peger på, at situationen med bandekriminalitet i Sverige gør, at de er imod, at grænsekontrollen ophæves helt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Peter Kofod mener, at regeringen har taget beslutningen på grund af EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen har været kritisk over for flere europæiske landes grænsekontroller, som blev indført, da en millionstrøm af flygtninge- og migranter krydsede grænserne i 2015.

- Det handler nok i højere grad om, at regeringen ikke tør tage kampen mod EU-Kommissionen. Den har været rasende over, at Danmark har tilladt sig at beskytte sine egne grænser, når nu EU ikke ville.

- Jeg tager det her som et klart tegn på, at regeringen har opgivet den kamp. Det er svagt, svagt, svagt, siger Peter Kofod.

Dansk Folkeparti vil tage sagen op i Folketinget.

- Peter Hummelgaard (justitsminister, red.) kan glæde sig, for han får både spørgsmål og samråd og alt det, den kan trække.

/ritzau/