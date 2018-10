Støjberg er klar til at præsentere dansk-østrigsk asylplan

Inger Støjberg skal sammen med den østrigske indenrigsminister præsentere et fælles forslag til et asylsystem.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterer torsdag i Wien et dansk-østrigsk forslag til et fælles asylsystem.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Danmark er gået sammen med Østrig om et "pilotprojekt". Det skal realisere et udrejsecenter uden for EU.

Siden foråret har forhandlingerne om et samarbejde mellem Danmark og Østrig stået på.

Initiativet præsenteres til en konference i Wien i regi af European Migration Network.

Blandt andet skal initiativerne være med til at sikre bedre beskyttelse af flygtninge så tæt på deres oprindelsesland som muligt.

Og initiativerne skal ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel, hvilket skal reducere antallet af asylansøgere.

På et samråd om emnet i slutningen af august kunne Støjberg ikke berette meget om projektet. Det ville skade de igangværende forhandlinger, mente hun.

Det står dog klart, at der ikke bliver oprettet noget fysisk udrejsecenter i noget andet land i indeværende år.

Støjberg oplyste på samrådet, at der bliver arbejdet intenst.

- Det er en stor udfordring at finde et land, vi kan placere det her udrejsecenter i. Derfor er det noget, der kræver noget rugbrødsarbejde, sagde hun.

Samrådet var indkaldt af den socialdemokratiske EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen.

Han mistænkte regeringen for i virkeligheden ikke at være særlig langt med planerne, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) annoncerede i forbindelse med grundlovsdag.

Socialdemokratiet støtter grundlæggende tanken om, at migranter, der ikke har krav på asyl, ikke skal være i Europa, forklarede han.

- Vi synes, at det er vigtigt. Og vi vil gerne bidrage til det. Men vi gider heller ikke blive holdt for nar, sagde Peter Hummelgaard Thomsen.

/ritzau/