Støjberg er uværdig til Folketinget: ”Det allersidste er ikke sagt fra min side”

Alvoren hang i luften, da Folketinget tirsdag fratog mandatet fra Inger Støjberg efter hendes dom i Rigsretten. Især Dansk Folkeparti benyttede lejligheden til at støtte Støjberg, der er taknemmlig for opbakningen. Den politiske fremtid vil hun dog endnu ikke løfte sløret for

Der blev sat et formelt og demokratisk punktum i den seks år lange føljeton om Inger Støjbergs ulovlige instruks om at adskille unge asylpar, da et bredt flertal i Folketinget tidligere i dag erklærede Venstres tidligere udlændinge- og integrationsminister uværdig til at fortsætte i Folketinget, selvom mere end 28.000 danskere ved valget i 2019 satte deres kryds ud for netop hendes navn.