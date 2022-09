Støjberg erkender fejl i sag om adskillelse af asylpar

Da Inger Støjberg i december sidste år blev idømt 60 dages fængsel i Rigsretten for ulovligt at have beordret en række asylpar adskilt i sin tid som udlænge- og integrationsminister, var hun både overrasket og forundret.

I et opslag på sin Facebook-profil gav hun efterfølgende udtryk for, at hun respekterede dommen, men hun konstaterede også følgende:

- Der er ærligt talt noget helt galt!

Ni måneder senere erkender hun nu i et interview med Berlingske, at dommen var en konsekvens af, at hun havde begået "formelle fejl" i sit virke som minister.

Adspurgt, om hun angrer sine handlinger, siger hun til avisen:

- Nej, det gør jeg ikke. Men jeg anerkender, at der var formelle ting, der skulle gøres anderledes – og derfor tog jeg dommen til mig uden klynk.

Over for Berlingske giver hun dog udtryk for, at hun fortryder, at hun handlede som hun gjorde, og at hun beordrede asylpar, hvor den ene part var mindreårig, adskilt uden individuel sagsbehandling.

- Ja, jeg ville gerne have været de fejl foruden. Skulle jeg gribe ind? Ja. Men skulle alle formelle krav have været overholdt? Ja, det skulle de. Og det ærgrer mig, at det ikke var tilfældet, siger Inger Støjberg.

Refleksionerne kommer i kølvandet på, at Inger Støjberg - som i dag er leder for Danmarksdemokraterne - har meddelt, at hun har ambitioner om at komme i regering efter næste folketingsvalg.

Hvis det vel at mærke er den borgerlige fløj, der vinder valget.

Hun understreger, at hun, hvis hun skulle blive minister igen, på ingen måde ønsker at bryde loven igen.

Den ulovlige adskillelse af asylpar fandt sted i 2016.

Sidste år besluttede et flertal i Folketinget at stille Inger Støjberg for Rigsretten på baggrund af sagen.

Indtil februar i år var Inger Støjberg medlem af Venstre. Efter at have udstået sin straf kunne hun i juni præsentere sit nye parti, Danmarksdemokraterne.

Partiet er opstillingsberettiget ved næste valg.

