Man bør have slidt to biler op på landevejene i baglandet, hvis man har formandsambitioner, siger Støjberg.

Støjberg: Forkert at være formand i parti man ikke har været med i

Tidligere udlændinge- og integrationsminister og næstformand i Venstre Inger Støjberg svarede mandag på, hvorfor hun valgte ikke at stille op som formand for Dansk Folkeparti.

Det skete på hendes Facebook-profil i den såkaldte "digitale træffetid", som Inger Støjberg holder på sin Facebook og hjemmeside.

- Jeg synes selv, at det ville være helt forkert at stille på som formand i et parti, man ikke har været med i.

- Jeg har det grundlæggende sådan, at hvis man stiller op som formand i et parti, så skal i hvert fald mindst havde slidt to biler op på landevejene ude i baglandet, sagde hun.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Inger Støjberg. Hun siger, at hun ikke har yderligere at tilføje.

7. januar stod det klart, at Inger Støjberg ikke ville stille op som formand for Dansk Folkeparti.

Flere DF'ere har ellers offentligt ønsket Inger Støjberg som formand for partiet.

Morten Messerschmidt, der selv stiller op som formand, har endda sagt, at han ville trække sit kandidatur, hvis Støjberg valgte at stille op.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister har desuden takket nej til et job hos Dansk Folkeparti.

Hun skal i stedet skrive klummer i avisen Ekstra Bladet.

Inger Støjberg blev 13. december af Rigsretten idømt seks måneders ubetinget fængsel for at have overtrådt ministeransvarsloven.

Ifølge dommen fra Rigsretten iværksatte og fastholdte Støjberg i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister, en ordning, hvor asylpar blev adskilt uden mulighed for undtagelse. Der var tale om par, hvor mindst den ene var mindreårig.

21. december stemte et flertal af Folketinget for, at Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget.

Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på søndag. Partiets nuværende næstformand Morten Messerschmidt samt hovedbestyrelsesmedlemmerne Martin Henriksen og Merete Dea Larsen er kandidater til posten.

/ritzau/