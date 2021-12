Støjberg forventer selv at blive fyret af Folketinget

Folketingsmedlem, tidligere V-minister og nuværende løsgænger Inger Støjberg forventer, at et politisk flertal vil erklære hende uværdig til at sidde i Folketinget.

Hun blev mandag idømt en historisk fængselsdom på 60 dage i den blot anden rigsretssag på 100 år.

- I dag skal Folketingets partier diskutere, hvorvidt jeg fortsat er værdig til at sidde i Folketinget. Jeg forventer, at et flertal erklærer mig uværdig til at blive siddende på min post, skriver hun i sit nyhedsbrev.

Senere tirsdag er der et møde i et udvalg, hvor partierne vil drøfte sagen. Der ventes ikke at være flertal nu, da flere partier mangler at drøfte sagen med deres folketingsgruppe og baglandet.

Støjberg blev dømt for ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene er mindreårig, i 2016.

En proces er indledt, i forhold til om Støjberg skal erklæres uværdig til at sidde i Folketinget efter dommen.

Men det er endnu uvist, om der er flertal.

- Nu må partierne gøre deres arbejde og stemme om det i Folketingssalen.

- Jeg har desuden besluttet, at jeg selv vil være til stede i salen under debatten og afstemningen. Jeg kommer dog ikke selv til at deltage i selve afstemningen. Det mener jeg, er det rigtigste, når der nu foreligger en endelig dom, skriver Støjberg.

De Radikale, Alternativet, Frie Grønne, løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille og løsgænger Lars Løkke Rasmussen støtter også, at Støjberg erklæres uværdig.

Sidstnævnte var statsminister, da Inger Støjberg var udlændingeminister og medlem af Venstre.

Støjberg hæfter sig ved, at Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative inden rigsretssagen fremhævede, at de var politisk enige med Støjberg om at adskille asylpar.

Det har Rigsretten mandag afgjort var ulovligt dog.

- Det var Folketinget, der rejste anklagen mod mig i Rigsretten. Derfor mener jeg også, at det er det mest rigtige, at Folketinget nu får lov til at forholde sig til eventuelle konsekvenser i lyset af dommen i går.

- Dette mener jeg desuden, fordi et flertal i Folketinget har argumenteret for, at jeg gjorde "det politiske rigtige", da de sendte mig i Rigsretten, skriver Inger Støjberg.

Hverken Socialdemokratiet, Venstre eller De Konservative har ønsket at forholde sig til spørgsmålet endnu.

Selv om et medlem bliver erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, kan vedkommende godt blive medlem igen engang i fremtiden.

