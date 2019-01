Støjberg: Håndtryk er den normale hilseform i Danmark

Inger Støjberg mener, at håndtrykskravet i forbindelse med grundlovsceremonien er helt naturligt.

Dramaet udeblev, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var vært for den første grundlovsceremoni, hvor nye danske statsborgere bydes velkommen hertil.

Det gør de blandt andet med et håndtryk, og der var i forbindelse med vedtagelsen af de nye regler spekuleret i, om nogle af de fremmødte ville undlade at give hånd til ministeren af religiøse eller andre årsager.

Men alle ni indbudte trykkede hænder med ministeren, som bestemt heller ikke havde forventet andet.

- Man skal skrive under på, at man vil efterleve dansk lovgivning og tage det danske værdisæt til sig, herunder ligestilling.

- Og hvis man accepterer det, har man jo heller ingen problemer med at give hånd til mig, siger hun.

Støjberg har i det hele taget svært ved at forstå den debat, der har været om kravet om at give hånd ved ceremonien.

- Håndtrykket er jo den normale hilseform i Danmark, og sådan har det været i mange, mange år.

- Det er den måde, man viser respekt over for hinanden, og så er det da helt naturligt, at vi også bruger den i forbindelse med sådan et arrangement, siger hun.

Torsdagens ceremoni foregik i Eigtveds Pakhus i København. Fremover skal den foregå i de enkelte kommuner, hvor de nye statsborgere bor.

Nogle borgmestre har afvist at ville kræve håndtryk af deres nye medborgere, men det kommer de eller andre myndighedspersoner til, fastslår Støjberg.

- Hvis ikke der bliver trykket hånd, kan vi heller ikke give disse mennesker statsborgerskab. Det fremgår af lovgivningen, siger ministeren.

