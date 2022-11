Støjberg har lagt dom bag sig og er klar til Folketinget igen

Det er første gang, at Danmarksdemokraterne er på stemmesedlen ved et valg.

Og tirsdag morgen har partiets stifter og formand, Inger Støjberg, afgivet sin stemme i hjembyen Hadsund.

Foran Hadsund Hallerne fortæller hun til journalister, at hun har det fint med at skulle i Folketinget igen, efter at hun måtte forlade det efter rigsretssagen, da et flertal fandt hende uværdig.

- Jeg har faktisk haft en snak med alle dem, jeg har skulle have en snak med inden, for at få lagt de her ting bag os.

- Jeg har fået lagt de her ting bag mig, siger hun.

Inger Støjberg havde kun lige smidt fodlænken efter sin dom i Rigsretten, da hun i juni meldte ud, at hun havde startet det nye parti.

Et døgn efter partiets annoncering havde over 40.000 danskere påbegyndt en vælgererklæring til partiet. En uge efter var partiet opstillingsberettiget til Folketinget.

Flere tidligere profiler fra Dansk Folkeparti tilsluttede sig de efterfølgende måneder partiet.

Danmarksdemokraterne har gennem valgkampen stået stabilt i meningsmålinger fra Voxmeter på mellem seks og ni procent af stemmerne.

Den seneste måling, der er offentliggjort på valgdagen, giver 6,9 procent af stemmerne til Danmarksdemokraterne med partibogstavet Æ.

Partiet peger på en ren borgerlig regering med enten Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V) som statsminister.

Uanset hvem der ender for bordenden i Statsministeriet vil Danmarksdemokraterne søge indflydelse, bebuder Inger Støjberg.

- Vi vil komme ind og tage al den indflydelse, vi overhovedet kan få. Det her er på ingen måde et protestparti, det er ikke en protest mod nogen eller noget. Vi vil ind og tage ansvar i alt det, vi kan komme afsted med.

Inger Støjberg har en fortid i Venstre. Hun blev første gang valgt i Folketinget for partiet i 2001, har været næstformand for partiet og bestridt flere ministerposter.

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 fik hun 28.420 personlige stemmer og blev den fjerde største stemmesluger blandt kandidaterne.

Danmarksdemokraterne har slået sig op på at kæmpe for udkantsdanmark. Det vil partiet blandt andet gøre gennem en forhøjelse af befordringsfradraget i yderkommunerne, mens landbruget skal fredes for en CO2-afgift.

Ud over Inger Støjberg består Danmarksdemokraterne af en række tidligere Dansk Folkeparti-medlemmer som Peter Skaarup og Søren Espersen.

/ritzau/