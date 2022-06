Støjberg har travlt hvis hun skal være klar til et efterårsvalg

Støjberg siger selv, at hun ikke er færdig i dansk politik. Men om hun starter et nyt parti er fortsat uvist.

Inger Støjberg har lige godt tre uger til at ansøge om et partinavn, hvis hun har planer om at starte et nyt parti og samtidig skal være klar til et muligt folketingsvalg i efteråret.

Valgnævnet, som skal godkende partinavnet, inden et parti kan indsamle vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget, mødes nemlig kun seks gange om året.

Det næste møde er den 21. juni.

Herefter kan der potentielt gå flere måneder, før Valgnævnet igen holder møde, og det igen er muligt at få godkendt et partinavn.

Inger Støjberg, som af Rigsretten er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel i en sag om ulovlig adskillelse af asylpar, har endnu ikke svaret på, om hun agter at starte et nyt parti.

Dog er de fleste kommentatorer overbeviste om, at det kommer til at ske.

Flere spår også, at Mette Frederiksen til efteråret kan finde på at udskrive valg. Det skal hun senest gøre indenfor ét år.

- Når vi kommer om på den anden side af august måned, kan Mette Frederiksen sådan set trykke på valgknappen så snart, det kan være, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Så Inger Støjberg kan ikke med nogen sikkerhed vide, at der ikke kommer et folketingsvalg lige pludselig. Hun kan ikke sidde og tøve særligt længe.

Det vakte opsigt, da Inger Støjberg onsdag aften mødte op på Christiansborg for at kommentere resultatet af folkeafstemningen.

Det var første gang, at hun var tilbage på Christiansborg, efter at hun blev kendt uværdig af sine kolleger i Folketinget.

Foran hovedtrappen gjorde hun det klart, at hun ikke er færdig i politik:

- Jeg føler ikke, jeg er færdig med dansk politik. Jeg har ikke mistet lysten. Nu skal jeg jo gøre op med mig selv, om det skal være på Christiansborg eller andre steder, sagde hun.

- Men jeg er ikke færdig med politik. Nu har jeg jo haft tid til at sidde ved mit spisebord og tænke mig om.

Det sidste var en henvisning til, at hun har afsonet sin fængselsstraf med fodlænke i sit hjem i Hadsund i Jylland.

Et parti skal i øjeblikket indsamle over 20.182 vælgererklæringer for at kunne blive godkendt.

For tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i dag er politisk leder af Moderaterne, gik det stærkt med at indsamle vælgererklæringer. Det tog ham omkring to måneder.

- Støjberg kan formentligt gøre det lige så hurtigt, vurderer Hans Engell.

Indenrigs- og Boligministeriet oplyser, at Valgnævnet ikke har modtaget en ansøgning om godkendelse af et nyt partinavn fra Inger Støjberg.

Der kan dog blive ansøgt om et nyt partinavn i et andet navn.

