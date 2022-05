Støjberg holder løsladelsesfest på slot i Jylland

Den tidligere minister har inviteret til fest for at takke for støtten, hun fik i forbindelse med sin dom.

Der er kage, kaffe og fadøl.

Og så er der også masser af mennesker, som vil gerne fejre, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har afsonet sin straf og er kommet af med sin fodlænke.

Inger Støjberg har torsdag inviteret til fest på Visborggaard Slot lidt uden for Hadsund i Jylland, hvor politikeren bor.

Hun holder fest for at sige tak for den opbakning, hun har fået, efter at Rigsretten sidste år kendte hende skyldig i at overtræde ministeransvarsloven, dengang hun var minister. Det var i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

Inger Støjberg tager imod sine gæster i porten. Blandt gæsterne er blandt andre de tidligere DF'ere Liselott Blixt og Bent Bøgsted, som i dag er løsgængere.

Senere vil Inger Støjberg holde en tale for sine gæster.

Støjberg har afsonet en dom på 60 dages fængsel. Hun fik fredag i sidste uge sin fodlænke af. Det har hun fortalt til Radio4.

Inger Støjberg er tidligere næstformand i Venstre og har haft en række ministerposter.

Hun blev Venstres næststørste stemmesluger ved folketingsvalget i 2019. Hun forlod i februar 2021 Venstre og blev løsgænger i Folketinget.

Det skete blandt andet, fordi partiet stemte for rigsretssagen mod hende.

Kort tid efter sin dom blev Støjberg af et flertal vurderet uværdig til at fortsætte som folketingsmedlem.

