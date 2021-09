Støjberg: Konventioner blev kun nævnt kort på møde i 2016

Henrik Grunnet, der var direktør i Udlændingestyrelsen, var tilsyneladende ikke i tvivl om Inger Støjbergs holdning til adskillelser af asylpar, efter at han havde deltaget i et koncerndirektionsmøde 10. februar 2016.

- Kære alle, ja. Mødet, jeg var til i ministeriet, efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen – uanset Børnekonventionen, når parret har [et] fælles barn, skrev han efter mødet i en mail.

På koncerndirektionsmødet, hvor daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, deltog, diskuterede de blandt andet en pressemeddelelse, som er central for rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Mandag skulle Støjberg fortælle om mødet i Rigsretten, hvor anklager Anne Birgitte Gammeljord begyndte afhøringen af den tidligere Venstre-minister, der er tiltalt for at have udstedt en ulovlig instruks.

I pressemeddelelsen fortalte Støjberg, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

I den blev der ikke nævnt nogen mulighed for undtagelser. Da man i sådanne sager har ret til en individuel behandling, vil det være en ulovlig måde at praktisere.

Støjberg fortalte mandag i retten, at de på mødet diskuterede, at hun ville have undtagelserne ud af meddelelsen.

- Vi diskuterede det noget frem og tilbage, og til sidst siger Uffe Toudal så: "Så tag det ud, men der bliver administreret efter reglerne".

- Stemningen var ret ligefrem. Vi diskuterede de her ting, og jeg har nok været lidt utålmodig og sådan lidt: "Lad os nu komme videre". Sådan tror jeg, de andre også havde det, sagde Støjberg i retten.

Ifølge Støjberg kom Lykke Sørensen, der er afdelingschef i ministeriet, på mødet med en "bemærkning ud i det blå om undtagelser og konventioner", mindes Inger Støjberg.

Lykke Sørensen sagde angiveligt, at der ville blive administreret med undtagelser, og det undrede den daværende minister.

- Men jeg havde jo godkendt notatet dagen før, så det vidste jeg jo alt om, sagde Inger Støjberg i retten.

Hun henviste dermed til, at hun havde godkendt et notat, hvor der står, at der er undtagelser, hvor par ikke kan adskilles på hvert deres asylcenter.

Anklageren ville mandag vide, om de på mødet diskuterede konventionerne.

- Lykke kommer med de her bemærkninger ud i rummet. Der er ikke diskussion om konventioner. Det er ganske kort, at det bliver nævnt af Lykke, og som sagt er det lidt ud i rummet, sagde Støjberg.

Efter mandagens retsmøde var det en kortfattet Støjberg, der mødte pressen foran retten.

- Jeg synes, vi er kommet godt rundt, og så tager vi en tur igen i morgen, siger Støjberg, der også afhøres tirsdag og onsdag.

Dommen ventes før jul.

/ritzau/