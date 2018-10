Støjberg lover at kigge på familiesammenføringsregler

Inger Støjberg erkender, at der kan være behov på at kigge på, om man kan oplyse bedre om reglerne.

Flere sager i medierne har vist, at de gældende regler for familiesammenføring af børn rammer andre end dem, de var tiltænkt.

Senest har 13-årige Mint fra Thailand fået afvist sin ansøgning om opholdstilladelse, fordi hun har været for længe i sit hjemland til at opnå familiesammenføring.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil kigge på, hvordan man fremover undgår lignende sager.

- Jeg har ikke lagt mig fast på, hvordan vi gør det bedre, men der er ingen tvivl om, at vi kan blive bedre til at informere om reglerne.

- Det kunne være, at man kunne gøre opmærksom på det i det brev, hvor man får ja til familiesammenføring.

- Dem, der skal familiesammenføres, skal være helt klar på, at man så hurtigt som muligt skal tage et barn med i stedet for at lade det blive i eksempelvis Thailand i nogle år, siger hun.

Når reglerne er, som de er, skyldes det ifølge Inger Støjberg, at man tidligere har set, hvordan børn fra eksempelvis Pakistan og Somalia blev i deres hjemland og gik på koranskole i flere år, inden de blev familiesammenført.

- De måtte ikke blive for danske, inden de skulle hertil. Det har været med til at lægge kimen til de parallelsamfund, vi ser i dag, og det var derfor, at vi greb ind dengang, siger hun.

Loven er altså lavet for at forhindre svært integrerbare børn i at komme hertil. I tilfældet med Mint er de fleste imidlertid enige om, at hun allerede er integreret.

Derfor lover Støjberg også, at hun vil undersøge, om det er muligt at gøre nettet mindre fintmasket.

- Vi er ved at se lovgivningen igennem, men det overordnede mål bliver ikke ændret.

- Man vil fortsat skulle tage sine børn hertil hurtigt, så de kan blive påvirket af det danske samfund, siger hun.

Radikale Venstre har i samme forbindelse stillet et beslutningsforslag om at droppe kravet om integrationsvurdering af børn over otte år.

Partiet mener, at hvis en far eller mor får opholdstilladelse, skal deres børn også have det.

Udlændingeordfører Andreas Steenberg (R) er utilfreds med ministeren.

- Det hjælper hverken Mint og hendes familie eller løser nogle af de andre triste sager, vi har hørt om på det seneste, at ministeren vil se på, om man kan oplyse bedre om loven. Den lov skal laves om, og det kan kun gå for langsomt, siger han i en skriftlig kommentar.

Det var regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der i 2016 strammede de gældende regler for familiesammenføring.

/ritzau/