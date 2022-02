Støjberg måtte vække Justitsministeriet for at få sin straf

Den tidligere minister Inger Støjberg venter i øjeblikket på at afsone den straf, hun fik i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel i en sag om adskillelse af asylpar.

Og hun har været nødt til at minde Justitsministeriet om, at de skal sende en anmodning videre til Kriminalforsorgen, før hun kan få det overstået.

Det fremgår af en orientering fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

- Det bemærkes for en ordens skyld, at Justitsministeriets departements oversendelse af dommen til Kriminalforsorgen med anmodning om fuldbyrdelse skete på baggrund af en henvendelse fra Inger Støjbergs advokat den 6. januar 2022, skriver ministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hækkerups forklaring på dette er, at det normalt er anklagemyndigheden, som er ansvarlig for oversendelse af straffedomme til Kriminalforsorgen.

Men i tilfældet med dommen fra Rigsretten er det Justitsministeriets departement, som skal oversende dommen med anmodning om fuldbyrdelse af straffen.

Det fremgår, at når man venter på afsoning, som Støjberg aktuelt gør, så går der cirka tre måneder fra Kriminalforsorgens modtagelse af dommen til afsoningen iværksættes.

Gennemsnitsventetiden var 97 dage i december 2021, skriver Hækkerup.

Justitsministeren skriver videre, at der i Støjbergs tilfælde ikke er gået længere tid fra den endelige dom til modtagelse af fuldbyrdelsesordren end i gennemsnitlige straffesager.

Før et tilbud om afsoning med fodlænke gives, skal en anmodning om straffuldbyrdelse være modtaget af Kriminalforsorgen. Derudover skal "de tidsmæssige betingelser for fodlænkeafsoning" være opfyldt.

Om det er tilfældet for Støjberg, fremgår ikke af orienteringen.

/ritzau/