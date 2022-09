Støjberg melder klart ud: Vil i regering efter valget

Hendes parti er ikke repræsenteret i Folketinget endnu.

Alligevel har Inger Støjberg allerede en ambition om, at hun og Danmarksdemokraterne skal i regering efter næste folketingsvalg.

Det fortæller hun i et interview med Berlingske.

- Hvis vælgerne giver os opbakning, og hvis vi kan forhandle os frem til et godt politisk grundlag, er vi som parti ikke bange for at tage det ultimative ansvar på os, siger Inger Støjberg til avisen.

Den tidligere Venstre-minister understreger, at Danmarksdemokraterne, som hun står i spidsen for, ikke skal være et protestparti.

Det skal være et parti, der har reel indflydelse.

- Jeg har været minister ad flere omgange, og jeg har prøvet at sidde både inden for og uden for regering. Derfor ved jeg, at det er som medlem af en regering, at man har den største indflydelse, siger Inger Støjberg.

Hun ønsker ikke at svare på, hvilke andre partier Danmarksdemokraterne ønsker at danne regering med. Dog siger hun, at Venstre og De Konservative skal være regeringens "akse".

Støjbergs parti kan bidrage med at have blik for Danmark uden for København, forklarer hun til Berlingske. At partiet har fokus på provinsen har været klart, siden det blev stiftet.

Derudover siger den tidligere udlændinge- og integrationsminister, at hendes parti "bærer udlændinge- og værdipolitikken i hjertet".

Danmarksdemokraterne blev stiftet 23. juni i år. I løbet af kort tid derefter indsamlede partiet de 20.000 vælgererklæring, som kræves for at kunne stille op til Folketinget.

Inger Støjberg blev i december sidste år idømt 60 dages fængsel ved en rigsret for sin rolle i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, da hun var udlændinge- og integrationsminister.

I begyndelsen af februar meldte hun sig ud af Venstre.

/ritzau/