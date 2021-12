Støjberg mister sin indtægt, når Folketinget erklærer hende uværdig

De normale regler for eftervederlag til folketingsmedlemmer er sat ud af kraft, når et bredt flertal i eftermiddag ventes at sende Inger Støjberg ud af Folketinget efter hendes fængselsdom

Et bredt flertal uden om Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har allerede slået fast, at de senere i dag er klar til at ekskludere den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fra Folketinget, efter hun i sidste uge blev idømt 60 dages fængsel i Rigsretten.

Og der bliver ikke ligefrem tale om en blød overgang til det civile liv for den tidligere Venstre-profil og nuværende løsgænger.

En folketingsbeslutning om, at Inger Støjberg ikke længere er valgbar, som det hedder sig i Grundloven, betyder nemlig – udover frihedsstraffen – at hun allerede fra den 1. januar mister sit vederlag som folketingsmedlem. Det oplyser Folketingets administration i en mail til Kristeligt Dagblad.

Det skyldes, at mandatet ”ikke er ophørt i forbindelse med et folketingsvalg eller sygdom, som er betingelserne for at opnå eftervederlag.”

På den måde vil Inger Støjberg starte det nye år uden indtægter fra Folketinget, som afgående folketingsmedlemmer ellers normalt er berettiget til. Hidtil har hun modtaget et vederlag på 58.672 kroner om måneden plus et skattefrit tillæg på 5.361 kroner. Og vederlaget for december er allerede blevet udbetalt.

Folketinget skriver videre, at beslutningen om at fratage folketingsmandatet fra Inger Støjberg vil ”have umiddelbar virkning i forhold til hendes muligheder for at deltage i parlamentarisk arbejde.” Det er med andre ord slut - for denne gang - med øjeblikkelig virkning for Støjbergs vedkommende, når det forventede afstemningsresultat ligger klar.

Det er endnu ikke afgjort, hvordan Inger Støjberg konkret skal afsone sin straf. Men en række medier har tidligere beskrevet, at en eventuel fyring kan få indflydelse på hendes muligheder for at afsone i hjemmet med en fodlænke om anklen.

Kriminalforsorgen vil ikke gå ind i den konkrete sag, men har tidligere slået fast, at der almindeligvis stilles krav om, at afsoning med fodlænke kun kan lade sig gøre, hvis ansøgeren enten er under uddannelse eller har et job på minimum 20 timer om ugen, hvilket i skrivende stund ikke er krav, Inger Støjberg lever op til.